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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

半導體禁令影響不一 台股相關ETN各自表態

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國發表對中國大陸新的半導體限制措施，市場關注IC設計族群影響是否首當其衝；市場首發以IC設計為投資對象的統一IC設計ETN(020031)指數今(12)日盤中強拉近2.6%，個股表現漲跌互見，群聯(8299)大漲近9%，矽智財大廠世芯-KY(3661)再鎖跌停，終場指數小跌0.69%。

美國商務部的半導體限制措施擴大到高階半導體設備及記憶體，市場高度關注相關族群表現，統一投顧表示，商務部管制的內容主要以運算效能較高的特殊用IC為主，而非全部的IC族群皆受害，其中，世芯-KY因為有AI運算產品影響較大；另外，先進製程DRAM以及128層以上的NAND也列入限制設備輸出名單，大陸主要記憶體大廠擴產受阻，對台廠來說也是利大於弊。

近期記憶體大廠陸續宣布減產以穩定價格，加上美國禁令有助於調整供給，法人看好明年價格將加速落底，市場也傳聞美方可能會因拉攏韓系大廠而特許韓國記憶體廠免受禁令影響，今三星電子以及SK海力士皆收紅；其中，SK海力士近五日漲幅更達3.67%。

統一證券金融商品部說，亞洲半導體ETN(020025)除了韓國記憶體雙雄，也包括全球第三大半導體設備廠東京威力科創，東京威力受禁令影響較大股價重挫逾4%，但亞洲半導體指數以小跌不到1%作收，投資人若想逢低布局科技股，可從指數產品分批介入，分散個股風險。

半導體 IC設計 記憶體

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