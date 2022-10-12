自嘲「我們就像棋子」專家：只因半導體還有利用價值

寒冬已至，地獄級難度該如何破關？

股市像是一場遊戲，目前難度從前年的普通級，少年股神滿天飛，提升到去年下半年惡夢級，以為這樣就差不多了，沒想到今年系統又將難度調整到地獄級。

對於股市玩家來說，想破關唯一要做的事情，就是練等升級，然後找一把風之力再闖關吧！我們進入正題：

股市難度之所以稱為地獄級，倒不是一直跌所以難，而是變數過多，指標的漲跌邏輯變化快速；像是地緣政治、通膨、匯率、能源價格等邏輯也和過去不同，以前就業數據是好消息，在通膨時代就成了壞消息。

上週五美國公布失業率3.5%新低，公布非農就業人數26.3萬人優於預期，也加深市場擔憂工資螺旋的可能。

什麼是工資螺旋？簡單來說，是薪資上漲和物價上漲相互影響，導致通膨不斷循環的過程。

就業數據公布前，FED官員有先出來打預防針，提到即使禮拜五就業數字不好，也不會動搖接下來要升息的前景，看到這個新聞時，我還想說難道他們提早知道就業數字不好，因此和市場預告，不要因此覺得FED會停止升息態度。

事實證明，FED沒有就業數字的內線消息，就業數字仍超乎預期的好，如此更難降低FED的升息決心，普遍市場預期11月升息三碼幾乎無懸念。

國際貨幣基金（IMF）今天公布2022年世界經濟展望秋季報告，其中上調台灣今年經濟成長率至3.3%，通膨率預估為3.1%，遠低於全球。圖為民眾在市場買菜。圖／聯合報系資料照片

消費和通膨都會因為升息而降溫，消費幫助經濟成長，而通膨壓抑經濟成長。在升息環境下，消費會疲弱，通膨也會緩下降。

但到底通膨會因為升息而先降下來，還是消費因為升息而先衰退？如果通膨先降溫，消費還在健康水準，這是FED想要的結果，那麼FED降息緩和今年以來的暴力升息，還說得過去。

但如果消費先降溫，通膨還在高檔，那麼FED還是會持續升息，當消費疲弱遇上高通膨會發生什麼事？

我想消費會更疲弱，就業也會不好，雖然通膨也會慢慢降正常水準，但屆時經濟已潰堤，需要時間才能重振旗鼓。

換個想法，其實景氣原本就是不斷的循環向上，如果過熱而沒有控制住，未來泡沫破掉股市也會更難受。

俄烏戰爭開打7個多月，造成的損失當中也包含對環境的破壞。路透社

這次的通膨有很多共犯，包含俄烏戰爭，天然氣，能源大漲。但主謀是2020年疫情發生全球上灑熱錢，居家辦公讓筆電、3C一次性需求爆發，廠商的訂單接到手軟，同時也不斷積極擴產。

當景氣反轉，訂單馬上縮手，發現很多是重複下單（double booking）。這時新廠要延後，庫存也想要降價，都讓企業獲利都會受到影響。

從幾個財報公佈能看到狀況還沒改善：AMD財報公布不如預期，股價大跌13.9%，股價線型破底。Samsung發布財務預警，認為高通膨也壓抑消費者的支出。記憶體的美光下修資本支出30-50%，海力士大砍明年資本支出70-80%。

台積電（2330）九月月營收仍然強勁，年增36%，不過第三季首次出現營收月減。接下來要留意台積電的大客戶法說，除了AMD財報不佳，Nvidia、高通之後公佈的財報又如何？以及蘋果手機賣得如何？這些都會影響台積電的展望。

當台積電撐不住時，也表示半導體最後一根柱子也受到衝擊。

話說回來，台積電算是很爭氣，不止都還沒降價，也還想漲價，這次財報就很關鍵了。

若以傳產來看消費需求，近期Nike財報因為降價去庫存毛利率不如預期，股價大跌。以運輸行業來看消費，近期航運運價FBX平均價格是4029美元，從去年9月高點下跌63.8%，其中美西航線運價下降85.7%，顯示消費疲弱。

經濟景氣風向球聯邦快遞（FedEx）發布獲利預警，讓投資人緊張面對本周聯準會（Fed）大幅升息之餘，又增添美國經濟正步入衰退的疑慮。路透

海運如此，物流也是，聯邦快遞 FedEx上月財報不如預期，週五公司再度下調包裹配送量。

上週財政部公布出口也顯示疲態，9月出口375.3億美元，月減6.9％、年減5.3％，終止連26個月的成長。

股市難的是，基本面再差，但股價也跌多了，是否現在算是便宜？

我的想法有三個，一個是之前提過的，如果投資還不會擇時，那麼投資可以拉長時間，定期定額，景氣總是循環，股價長期還是會在該有的位置，但前提是，口袋要夠深，能等到股價反映價值。 第二個則是放過無基之彈，才不會不斷追高殺低，寧可基本面轉佳，例如通膨趨緩、庫存去化完畢再進場，即使股價可能也有一段反彈了。 第三個則是給想給想長期抱股的人，如果部位壓太滿，又不願降低持股，那麼就做些避險來保護多頭的大部位。例如放空期貨保護持股等，但這需要有更多投資經驗再考慮。

近期最重要的黑天鵝觀察指標有兩個，一個是是10/14英國是否持續購債？假設停止購債，英鎊和英國國債是否還會被狙擊，導致養老金LDI的惡夢重演。

另一個是瑞士信貸到底是被金融時報亂講，還是真的出現問題，只是還在逞強。這兩個黑天鵝指標都像是拆炸彈一樣，如果剪錯線就可能引爆。即使發生機率是低的，也不要忽視，至少要知道如果發生是怎麼發生，也才能在發生之際趕緊調整手上部位。

我喜歡保持樂觀，才能讓充滿不確定的股市快樂一點，但樂觀的同時，還是要保持客觀。如何客觀？

現在的經濟、地緣政治、產業未知數太多，沒有人說的準。我會用多面向不斷觀察，串成有系統的邏輯思維，然後隨時警惕接下來可能發生的事情，投資上也會比較好應對。

例如，觀察英國會不會有金融危機，變數包含英鎊（貶值）、美元指數（上升）、英國就業（惡化）、英國消費（下滑）、英國CPI（上升）、英國央行（升息)、英國政府（購債）、天然氣價格（漲價）、公債殖利率（攀升）等，這些都能決定英國是否產生金融危機。

現在很多遊戲規則都改變了，美國就業好而股市跌，是反映升息可能性增加，但英國經濟條件較差，如果就業好，股市未必會下跌，因為反映經濟衰退沒這麼嚴重，不過也同時會表示英國通膨更難以下降。

石油輸出國決定自11月開始大量減產，好不容易穩定的油價，可能再度攀高，令拜登政府極為憂慮，擔心衝擊選情。（美聯社）

相同經濟數據未必適應相同國家，油價也是如此，先前油價漲太多表示通膨疑慮，CPI降不下來，不利股市，但後來升息過多又擔心經濟衰退，油價高點反轉直下跌破每桶100美元。

前陣子油價開始上漲代表經濟復甦，有利股市，但近期卻又因中東減產石油，讓油價大漲，這時通膨疑慮再度升溫。

有人說，這是中東想要默默支持俄羅斯對抗歐美國家。一個漲氣，一個漲油，都是生活必需品。

石油除了交通會使用，生活上都都會用到塑化相關製品，外資也預估油價很快會再回到100元以上。

除了中東與美國、烏俄戰爭，北韓近期也動作頻繁，彷彿怕被國際冷落。全球國家之間的關係，越來越像從過去的全球化，變成去全球化。

隨著國家發達，政治人物野心變大，地緣政治也約不安定。

中國、馬斯克、拜登近期提到台海關係。一個想要台灣省，一個想要台灣特別行政區，一個說如果台海戰爭發生，先撤離工程師。這些話很現實，也聽起來很哀傷，我們都像是一個棋子。如果不是我們半導體產業發展還不錯，還有利用價值，否則在國際上仍然是孤兒。

好吧，扯遠了。最後，和大家說一個消息。前陣子以來，一些朋友留言，問說PPA近期會不會有優惠活動。他們想要多些閱讀，但股市行情不好，也想省錢度過寒冬。的確，寒冬已至，最近大家要好好愛惜自己的荷包。

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