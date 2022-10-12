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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

限空令是雙面刃 黃天牧：傷及股市成交量

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
金管會主委黃天牧（右）12日赴立法院備詢時坦承，限空令是雙面刃，股市交易量確實會受到影響。（直播截圖）
金管會主委黃天牧（右）12日赴立法院備詢時坦承，限空令是雙面刃，股市交易量確實會受到影響。（直播截圖）

限空令是雙面刃！金管會主委黃天牧12日赴立法院備詢時，立委追問金管會11日擴大的限空令是否有效，會不會導致交易量萎縮？黃天牧回應說，股市交易量確實會受到影響，但可以延緩台股的跌勢，強調目的都是為了「穩定市場和投資人的信心。」

限空令 雙面刃

台股經歷11日大跌近600點後，12日早盤更一度跌破1萬3千大關，金管會11日宣布擴大限空令，自12日起，調降每日盤中借券委託數量，前30個營業日的日平均成交數量的20%，進一步調降為10%；另外，調整融券保證金成數，由100%調整為120%。

國民黨立委林德福表示，金管會擴大限空令，剝洋蔥式策略救台股是否有效？黃天牧回應說，救市措施會「循序漸近」，台股表現不好時，措施就會更強烈，現在市場負面情緒蔓延不知道會持續多久，還要持續再觀察。

林德福追問，會不會因為限空令使得股市成交量萎縮？黃天牧也表示，「凡事必有兩難，交易量確實會受影響，但11日至少有超過2千億，限空時交易量就會少。」他也說，各種措施都是在思考範圍，畢竟此次情況以前並沒有遇過，政府推出相關措施，都是希望穩定市場和投資人的信心。

壽險業適合重分配

此外，壽險業面臨淨值危機，金管會同意依IFRS9公報進行金融資產重分類。黃天牧12日在立法院答詢時透露，有4家壽險公司想要資產重分類，涉及1718萬保戶，合計資產占整體壽險業的46.76%，保費市占率亦高達41.9%。

民進黨立委郭國文表示，為何只有壽險業能進行資產重分類，銀行業等其他產業不行嗎？黃天牧回應說，美國鷹式升息對許多資產都有影響，但舊有的國際財務報導準則，導致資產負債不匹配，更無法如實呈現公允價值，目前來講只有壽險業適合資產重分類。

郭國文也說，不能讓這些壽險公司任意轉嫁財務風險，往後這些重分類的公司，IPO（首次公開募股initial public offering）公開資本市場募資的時候，應該要嚴格審查。黃天牧表示，本來某些公司要IPO就已經是嚴格審核，也同意說「那就再嚴格審查」。

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