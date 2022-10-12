升息末段投資鎖定 法人：U.S.A.策略布局雙贏

美國聯準會鷹派升息、美元強勢與經濟衰退預期，使近期全球金融市場重挫。在美元強勢及全球景氣下滑的背景下，統一美債10年Aa-A ETF（00853B）基金經理人張浩宸表示，投資人可以利用U.S.A.（US Dollar, Senior, A-Grade）策略，布局美元優質A級債，達成降波動、收債息的雙贏。加上投資等級債往往都能在升息末段繳出優異報酬，使投資人額外獲得資本利得回報。

張浩宸解釋，U.S.A.策略中的U代表美元資產US Dollar，S為債券Senior優先償債順位的縮寫，A則是A級債券A-Grade。透過U.S.A.策略鎖定美元優質A級債，能在金融市場震盪的環境下，為投資組合提供一定的保護，定時配發的債息更是在未來經濟衰退時，能提供投資人現金收入。

因為美元優質A級債為投資級債再次精選後的高評級債券，張浩宸表示，這一類債券避險效果較一般投資級債更接近美國公債。投資等級債的屬性，也使美元優質A級債能提供高於公債的債息收益，為魚與熊掌「兼得」的優質投資工具。而美元計價的特性，更讓美元優質A級債在美元強勢格局中游刃有餘，甚至步步提升投資價值。

除了債息收益以外，現階段布局投資等級債，還有機會為投資人帶來資本利得。張浩宸指出，美元投資等級債往往會率先反映聯準會升息的利率終點，使投資人收穫殖利率回落的報酬。若回溯聯準會過去四次升息循環的數據，會發現在倒數四次升息至第一次降息的4個期間，美元投資等級債的平均報酬率都在10％以上。以1994年的升息循環為例，若投資人當年在倒數第四次升息時買進美元投資等級債，並持有至聯準會第一次降息，報酬率高達15.72％。即便是2004年，從當時聯準會倒數第四次升息開始，截至第一次降息，美元投資等級債的報酬率也有6.78％。

張浩宸表示，根據Fed Watch數據，聯準會這次升息循環預期在明年2月落幕。在升息路徑終點前，聯準會預計將再升息3次。加上目前美元投資等級債殖利率誘人，投資甜蜜點已然浮現。以彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數為例，截至10月5日，指數殖利率已達到5.57％，遠高於指數2014年成立以來的平均值3.12％，也高於前一次升息循環的殖利率高點4.37％。因此，投資人可以趁殖利率達到高點之前，利用U.S.A.策略率先布局美元優質A級債，在抵抗經濟衰退風險之時，期待債息收益的收穫，甚至是殖利率回落的資本利得。