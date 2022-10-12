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台股早盤跌破「萬3」 金管會主委黃天牧：我保持信心

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
立法院財政委員會上午邀請金管會主委黃天牧率所屬機關首長列席業務報告，圖為本報資料照。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會上午邀請金管會主委黃天牧率所屬機關首長列席業務報告，圖為本報資料照。記者許正宏／攝影

台股經歷昨天大跌近600點後，台股指數今早盤更一度跌破「萬3」大關，指數最低來到1萬2991點。金管會主委黃天牧今早表示，確實現在負面情緒蔓延，不知道跌勢會到何時，但台股有基本面，「我對台股保持信心」。

黃天牧今早列席立院財委會前受訪表示，台股受到美聯準會升息12碼、俄烏戰爭加劇、連假期間美國費城半導體修正，台股半導體、科技類股的比重大，昨天收盤跌得較深，但台股有基本面，現在的波動是外在環境影響，「我對台股保持信心」。

金管會昨晚臨時再祭出擴大的「外資限空令」，再提高借券成本，是否導致外資加速流出？黃天牧說，市場管理的措施是兩面刃，價、量要取得平衡。金管會對於股市波動有循序漸進的程序，至少釋放出在股市不同階段政府關心股市的態度，股市不好、措施就會比較強烈，昨天至少交易量還有超過2000億元，限空交易量就會比較少，這是兩難要做的決定。

台股指數 金管會 黃天牧

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