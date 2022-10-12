台股早盤跌破「萬3」 金管會主委黃天牧：我保持信心

台股經歷昨天大跌近600點後，台股指數今早盤更一度跌破「萬3」大關，指數最低來到1萬2991點。金管會主委黃天牧今早表示，確實現在負面情緒蔓延，不知道跌勢會到何時，但台股有基本面，「我對台股保持信心」。

黃天牧今早列席立院財委會前受訪表示，台股受到美聯準會升息12碼、俄烏戰爭加劇、連假期間美國費城半導體修正，台股半導體、科技類股的比重大，昨天收盤跌得較深，但台股有基本面，現在的波動是外在環境影響，「我對台股保持信心」。

金管會昨晚臨時再祭出擴大的「外資限空令」，再提高借券成本，是否導致外資加速流出？黃天牧說，市場管理的措施是兩面刃，價、量要取得平衡。金管會對於股市波動有循序漸進的程序，至少釋放出在股市不同階段政府關心股市的態度，股市不好、措施就會比較強烈，昨天至少交易量還有超過2000億元，限空交易量就會比較少，這是兩難要做的決定。