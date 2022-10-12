台積電股價跌破400關卡 最低395.5元

美國全面圍堵晶片輸入中國大陸禁令，台灣半導體股價應聲重挫。台積電ADR周二續跌5.9%，收在63.45美元，今（12）日台積電（2330）股價持續探底，開盤跌破400元關卡，開在397元，下跌4.5元，盤中再下殺6元，價位到395.5元。

台積電ADR在台股國慶連假期間累計跌幅高達逾9%，昨天台股收假開市，台積電補跌，終場重挫8.3%或36.5元，跌幅與下跌金額是公司掛牌以來最大。台積電昨天收當日次低價401.5元，為2020年8月來新低價，市值蒸發9,464.6億元，降至約10.4兆元。

外資昨日擴大賣超台積電超過4.46萬張，持股比重降至約71.2%。台積電今年以來股價下跌超過36%，近一個月跌近二成。

彭博資訊指出，台積電約10%的營收來自位於中國大陸的客戶，如今若不得與特定客戶往來，可能必須縮減投資和成長計畫規模。華爾街日報則指出，台積電第2季來自位於中國大陸的客戶營收占13%。

台積電ADR較台北交易股價僅溢價0.8%，連跌四日下來跌幅多達14.8%，跌幅甚於費半。費城半導體指數同期跌幅達12.1%。

標普500指數下跌23.55點，跌幅0.7%，至3588.84點。那斯達克綜合指數下跌115.91點，跌幅1.1%，至10426.19點。費城半導體指數大跌2.5%，連跌四天下來跌幅多達12.1%。