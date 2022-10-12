3字頭的台積電 台股開盤下跌29點守住萬三

在選股時，大部分投資人習慣用EPS（每股稅後盈餘）、PE（本益比）去衡量一家企業現在是否值得投資；但在美國股市多是高PE、高股價的股票，用這2項指標，恐怕沒有一檔買得下手。

2022-10-12 08:50