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3字頭的台積電 台股開盤下跌29點守住萬三

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(12)日開盤下跌29.12點，開盤指數13,076.91點；台積電（2330）開盤下跌4.5元，開盤價397元。記者杜建重／攝影 (資料照)
台股今(12)日開盤下跌29.12點，開盤指數13,076.91點；台積電（2330）開盤下跌4.5元，開盤價397元。記者杜建重／攝影 (資料照)

台股今(12)日開盤下跌29.12點，開盤指數13,076.91點；台積電（2330）開盤下跌4.5元，開盤價397元。

群益投顧說，短線技術面再度轉空，可能持續震盪測試,波段低點還須確認。暫時維持觀望、等待落底訊號出現，留意跌深股反彈搶短機會。

周二(11日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲36.31點、漲幅0.12%，那斯達克指數下跌1.1%，標準500指數下跌0.65%，費半指數下跌2.5%。

第一金投顧表示，美國聯準會紐約分行公布9月消費者調查，未來一年通膨預期由5.7%下滑至5.4%，未來三年通膨預期由2.8%上升至2.9%，未來五年通膨預期由2.0%上升至2.2%。

三大法人周集中市場合計賣超3853億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超341.6億元，投信買超17.9億元，自營商(自行買賣)賣超11.7億元，自營商(避險)賣超49.8億元。

統一期貨說，外資周二期貨淨多單增加2,203口至3,987口，十大交易人與特定法人合計買進926口。週選支撐與壓力區落在13,000至13,400點，P/C Ratio降至0.59，整體籌碼中性偏空看待。

通膨 外資

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