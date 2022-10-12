零股周年慶來了？台積電今現3字頭 網曝：還有得跌 380點不遠

台股昨(11)日重挫，收盤破3日新低來到13,273點，恐回測萬三附近的5年線支撐。台積電今(12)日開盤價為397.5點，正式迎接3字頭波段。這波重挫潮引來零股族交頭熱，昨日盤中零股交易，以台積電（2330）交易總量482萬股居冠，其次為國泰永續高股息（00878）229萬股居次，元大台灣50（0050）總量達214萬股排第三。

網友在PTT分享台股這波重挫潮，形容就像是台股零股族的周年慶，「昨天台積電零股幾乎都是穩穩贏盤價」，認為「散戶可溢價加碼」，簡直是「台積電周年慶大特價，周年慶比的是什麼？當然是價格，優惠還要更優惠，零股大軍準備好了嗎？」。

有人形容這波像是在「撿鑽石」會撿到笑。認為「零股周年慶」此時不買更待何時，「爽，過兩天漲回去就可以看房子了」，股市基本概念就是低買高賣。

部分網友對此評論仍抱持著質疑的態度，認為零股族可能會撿到「自動爆炸的鑽石」、「送錢當搶便宜」，屆時「外資只會笑嘻嘻」，網友認為外資還是台股牽動大盤的關鍵，細算昨日的482萬股「換算也就4800張，外資最後一盤就1萬張了」。

不少網友要零股族再等等，覺得媒體向來「報喜不報憂」，台積電「看完日出，迎接3字頭」、「12日還會有折扣」、「還有得跌」，有人更猜12日會來到380點。