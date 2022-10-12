10/12【早晨財經速解讀】台積電ADR再崩跌6% 自高點已跌54% 台股萬二能有撐?0056下週除息 殖利率8%還可進?

台積電ADR周二續跌5.9%，收在63.45美元，較台北交易股價僅溢價0.8%，連跌四日下來跌幅多達14.8%，跌幅甚於費半。費城半導體指數同期跌幅達12.1%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周二收盤下跌，英國央行表示將僅再支持債券市場三天，導致美股尾盤急跌，美國公債殖利率上升，美元上漲。費城半導體指數也連續四日下跌。

標普500指數下跌23.55點，跌幅0.7%，至3588.84點。那斯達克綜合指數下跌115.91點，跌幅1.1%，至10426.19點。費城半導體指數大跌2.5%，連跌四天下來跌幅多達12.1%。

台灣加權股價指數昨天大跌4.35%，收在13106.03點。台積電大跌8.3%，收在401.50元。

台北股匯昨天大逃殺，加權指數崩跌近六百點，新台幣兌美元也貶近兩角，國安基金緊急喊話將密切關注、持續護盤，金管會證期局也再出手擴大限空「救市」，宣布今起最低融券保證金成數提高到百分之一百二十，每日盤中借券賣出限額再降為百分之十。

有國民ETF之稱的「元大高股息（0056）」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」，即將完成連續12年配息，並將「挑戰」連續12年填息紀錄。

元大投信公告0056第一階段收益分配評價結果，以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為新台幣2.1元，之後將於10/17公布實際配發金額，10/18為除息前最後買進日，10/19進行除息交易，11/22發放配息。