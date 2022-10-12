拉丁美洲股市迎來資金淨流入

過去一周受到包括聯準會官員鷹派談話、能源供應恐減與經濟放緩擔憂等各式多空雜音干擾，全球股市波動未歇。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周除拉美股市迎來微幅資金淨流入外，全球其餘地區股市皆呈淨流出狀態，整體資金動能仍偏弱。

安聯投信表示，過去一周多名聯準會官員釋出對核心通膨升高憂慮、並會持續以貨幣政策控制通膨的態度，加上石油組織OPEC+決議自11月起減產，以及部份經濟數據不如預期，相關雜音拉扯市場情緒，全球股市過去一周波動仍大，包括美國及歐洲股市多走跌，但亞洲與新興市場股市則漲跌互見，其中日股、台股與印度股市為表現較佳者，中國A股則相對疲弱。

觀察全球總體經濟，安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示， 8月份全球採購經理人指數（PMI）由前月的51.1降至50.3，其中歐元區景氣在已開發市場中表現尤其疲弱、已兩個月處於50以下，主要為烏俄地緣政治動盪帶來的不確定性所影響；新興市場中值得注意者則是中國大陸，主要因對於房地產及銀行業的管控仍未有明確方向，消費與投資信心不振 。

莊凱倫表示，隨著美國8月份CPI數據公布後，聯準會於9月確認升息3碼，市場也持續調高對今年後市升息的預期，而在包括經濟下行與積極升息政策的背景之下，目前市場分析師對於明年企業EPS估值或過於樂觀，故獲利基本面未來的變化對股市帶來的影響，仍應持續留意。

在股市的投資操作上，莊凱倫指出，有鑑於聯準會及歐洲央行態度明顯隨著通膨數據偏高、較之前預期更為鷹派，建議在投資操作上宜增加持有需求彈性較小、具高股息及低波動特性的防禦型類股，控制整體股票投組風險；在觀察指標方面，則應持續留意如通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等，並依相關資訊及盤勢進行調整，保持彈性應對。

在台股部分， 針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期在經歷9月深跌後出現反彈，由半導體族群領漲電子股，漲幅較大族群多是庫存調整後、2023年仍有成長的題材如IP/ASIC、高速傳輸、伺服器、網通及汽車電子相關族群。

在非電族群方面，安聯投信台股團隊表示， 近期受惠邊境開放帶來的觀光消費刺激，還有受惠能源政策的機電股等，近來明顯受到資金青睞；至於防禦類股部分，短線上則是相對承壓。

展望後市，安聯投信台股團隊表示， 儘管現階段還無法掌握2023年完整經濟面貌，但相對上已大致可判斷出相對強勢及弱勢的產業，而此情勢對於持較長期觀點的法人投資者來說，已開始對未來資金應如何配置，有較為清晰的想法輪廓。

在近期的關注方向上，安聯投信台股團隊表示，從目前到11月初，將有重要法說陸續登場，故財報表現與對未來產業的展望等訊息，仍將持續牽動市場投資情緒，部分企業財報也將受惠於匯市波動；最後，根據相關產業調研，參考過往經驗，預料調整期仍將持續至明年上半年。