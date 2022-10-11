外資賣超342億元 這兩檔合計遭外資賣超83,537張

台股今（11）日受到美國商務部宣布一系列晶片出口管制措施，受到新政策影響，連假期間美股重挫，台積電ADR也回測前低，開盤在半導體表現弱勢下，指數表現弱勢，由於電子股跌勢相對大，大盤表現弱勢，終場指數下跌596點...

2022-10-11 15:34