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外資賣超342億元 這兩檔合計遭外資賣超83,537張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國慶連假後上演股匯大逃殺，台股重挫596.25點，新台幣兌美元匯率以31.867元作收，貶值1.99角，外資大賣超342.75億元，賣超前十大個股中，晶圓代工雙雄分居前兩名，合計遭外資賣超83,537張，成為外資兩大提款機，台積電（2330）破底收在401.5元，面臨400元保衛戰，外資單日賣超44,694張。

台股早盤以13,394.12點開出，下跌308.16點，台積電開低走低，收在401.5元，大跌36.5元，跌幅8.33%，終場大盤指數收在13,106.03點，跌幅4.35%，三大法人中僅投信買超17.82億元，外資賣超342.75億元，自營商賣超（合計）62.07億元，三大法人合計賣超386.99億元。

統計今日外資賣超前十大個股依序是台積電、聯電（2303）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息、玉山金（2884）、元大台灣50（0050）、元大滬深300正2（00637L）、華新（1605）、日月光投控（3711）、華航（2610）等，晶圓代工雙雄分居外資賣超個股前兩大。

台積電居外資賣超冠軍，單日賣超44,694張，連二賣，投信買超369張，自營商賣超2,328張，合計三大法人賣超46,653張；外資賣超聯電38,843張，股價收35.4元，下跌2.65元，跌幅6.96%，外資連二賣，投信買超983張，自營商賣超1,772張，合計三大法人賣超39,632張。

外資 台積電

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