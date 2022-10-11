台積電股價跳水！收401.5元跌36.5元 市值下滑至10.41兆

台股今（11）日重挫596.25點，收13,106.03點，台積電（2330）股價也跳水，收在401.5元，大跌36.5元，跌幅8.33%，市值急縮9,464億元，下滑至10兆4,110億元，跌落至11兆元之下。

台股今日帶量下殺，指數再度破底，半導體族群殺聲隆隆，台積電重挫，更是拖累大盤指數大跌的主要原因。

台積電9月合併營收為2,082.48億元，月減4.5%、年增36.4%，創單月歷史次高；第3季合併營收6,131.42億元，連九季創新高，季增14.7%，年增47.8%；累計前三季合併營收1.63兆元，年增42.5%。

台積電ADR持續重挫，上周五重挫6.2%，周一又再大跌3.3%，外資上周五也終止連三買再轉為賣超，9月營收未再創單月新高，大客戶也陸續傳出下修財測的消息，加上美國對大陸的晶片新禁令，台積電今日跳空開低，以408元開出，重挫30元，盤中一度下滑至401元，終場收在401.5元，跌幅8.33%。