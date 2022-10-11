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華航第三季合併營收376.9億元 寫今年單季最高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航（2610）集團9月份合併營業收入為120.04億元，今年第三季合併營收376.9億元，是今年單季最高。記者黃仲明／攝影
華航（2610）集團9月份合併營業收入為120.04億元，今年第三季合併營收376.9億元，是今年單季最高。記者黃仲明／攝影

華航（2610）集團9月份合併營業收入為120.04億元，今年第三季合併營收376.9億元，是今年單季最高。

9月份合併營收較去年同期減少10.42億元，減幅7.99%，其中客運收入為23.75億元，較去年同期增加19.06億元，增幅406.40%，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，致使整體客運收入較去年同期大幅成長。

貨運收入為88.43億元，較去年同期減幅24.53%，主因為整體貨運市場受到通膨、升息、庫存周期延長等多重因素影響，致使整體貨運收入減少，但航空貨運價格開始有穩定的支撐，單位收益仍優於去年同期。

客運部分，9月份因應市場回溫，逐步增班復航，其中東北亞地區的營收較去年同期大幅增加；另多數地區暑期結束，歐洲及北美等地區旅運需求由旺轉平，但大洋洲區因暑期較晚，旅運人次較前月有顯著提升，營收成長幅度最大。展望第四季，華航因應邊境管制放寬後的市場需求，10-12月規劃客運增班5成，每週提供超過300班的來回載客航班，東北亞為主力增班重點，由每週 30 班大幅增班至每週約 130 班，國人喜愛的東京、大阪、福岡、沖繩及首爾仁川等全開增班，並將恢復松山－首爾金浦每週三班服務；另12月至明年1月將陸續開航菲律賓宿霧、越南峴港及桃園-泰國清邁，致力滿足疫後旅客飛航需求。

貨運部分，貨運市場需求持續放緩，在客運航班有序恢復下，華航將以貨機機隊優勢，持續整合客貨機運力，妥善調度運能，並關注年底購物消費旺季及急貨需求，伺機增開加班機或包機，提升整體貨運營收。

營收 華航

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