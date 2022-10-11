憂聯準會更加鷹派 新興亞股維持震盪

受到經濟疑慮、地緣政治風險升溫影響，新興亞股上周連日大漲後，又轉趨保守，其中南韓、菲律賓周漲逾3%，台灣則漲2%。綜觀上周資金，流入前三新興亞股為南韓、印尼及印度，分別為3.1億美元、2億美元及0.1億美元。

台股加權指數上周在美股激勵之下，收在13,702.28點，周漲幅2.07%，周線終止連六黑。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧說，台股上周連漲三日後，投資人轉為觀望態度，於連假前夕賣壓出籠，雙十節後受到強勁的非農數據及美國商務部宣布擴大對中國大陸的半導體禁令，導致台股早盤重挫，預料短期市場將更加嚴峻，投資人操作台股更須謹慎布局，以長線布局為主。

張圭慧表示，美國9月非農就業數據高於預期，失業率則下滑至半世紀以來最低水平，凸顯就業市場依然緊俏，市場擔憂美國聯準會（Fed）可能以更積極步調升息、市場預期11月升息3碼態勢更加明朗，短期市場波動持續，投資回歸市值基礎的產品，及具長線題材及政府支持的產業。

越股上周信心仍維持脆弱，胡志明指數收在1,035.91點，周跌8.5%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南散戶參與股市意願降低，加上上周市場負面消息頻傳，成為推倒散戶信心的關鍵稻草，短期內市場仍處震盪格局，惟越南總經數據仍強勁，投資人可靜待市場趨穩，逐步分批布局具有長線題材的產業。