看不到的底？台積電早盤下殺至401元
美國擴大半導體限制措施，市場認為，身為最大晶片製造商，台積電（2330）將受到影響。台積電股價早盤最低觸及401元，下跌37元，創波段新低，市值滑落至10.45兆元。
台積電股價再創波段新低，開盤重挫30元，開在408元，早盤最低觸及401元，下跌37元。籌碼方面，外資轉為賣超4,396張，投信買超543張，自營商買超151張。
台積電股價越低，小股東人數不斷創新高，最新統計顯示，股東總人數再創新高，達到141.88萬人，不到一張的小股東人數也創新高，達到85.8萬人。
美國拜登政府宣布對中國大陸出口晶片技術的新限制，包括限制用於人工智慧（AI）與超級電腦運算等類型的晶片出口，並將收緊向任何中國大陸企業出售半導體製造設備的規定。
業界人士分析，這次美國新禁令最受矚目之處，在於白宮直接點名台積電、三星等晶圓代工廠「不准協助陸企生產先進高速運算與AI晶片」，由於台積電是全球最大先進高速運算與AI晶片代工廠，首當其衝。
調研機構集邦科技（TrendForce） 認為，無論中系或美系IC公司，目前HPC相關晶片多半委由台積電進行製造，製程主流為7nm、5nm或部分12nm。未來不論是美系廠無法再出口至大陸市場，或是中系廠無法進行開案、量產投片，都為台積電7nm、5nm製程未來的訂單狀況帶來負面影響。
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