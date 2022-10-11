10月19日除息 擇機布局富邦入息REITs+

儘管近期通膨有觸頂跡象，但美國聯準會（Fed）的激進升息仍將持續到年底，引發市場資金再度迴避風險性資產。但另一方面，基於全球疫情對經濟衝擊降溫，美歐零售、公寓、商辦人流重回大都市，預期REITs後續將回歸基本面考量，未來可望穩健增長。富邦入息REITs+（00908）經理人蘇筱婷表示，基於長線投資考量，REITs ETF仍具備持有價值，可於逢回時擇機適量布局。

富邦投信官網日前已公告，富邦入息REITs+ETF將於10月19日除息，此次除息為該ETF成立後首次配息，投資人最晚只要在10月18日前持有或買進，皆可參與。蘇筱婷指出，全球化布局可分散風險，且在通膨環境下有助實質資產估值提升，加上篩選股利率REITs標的令收息添益，有助於長線投資表現。因此儘管短線市場震盪，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，在評價已修正下，欲參與除息的投資人，可趁目前市場處於相對低點之際積極布局。

由於Fed在2020年3月起，為了對抗疫情而進行無限量化寬鬆，2020年以來美國房價持續大漲，直到2022年隨著美聯儲進行加息以來，市場開始對美國住宅市場面臨泡沫破裂的風險感到戒慎恐懼。但從REITs營運商的租賃狀況來看，租金仍依不同產業而維持強勢。

舉例來說，美國工業、倉庫等產業REITs受到強勁的租戶需求，正在維持物業的租金和營業收入增長，在美國，工業REIT有望比去年更快地提高同店營業利益。至於擁有數據中心的房地產投資信託基金，在全球範圍內都看到了對新空間的強勁需求，這得益於針對大數據使用的成長趨勢，進而激發了REITs營運商對投資組合擴展的渴望，並有助於支持租賃價格成長。

對歐洲REITs營運商而言，建築成本通膨是商業租金指數（CRI）的主要因素，在截至第一季度的一年中已成長達到6.9%，刺激了未來幾個季度的高個位數指數租金增長。因此歐洲商辦REITs營運商在歐洲大陸的租約中，獲得指數租金上漲。

在亞洲，儘管澳洲央行持續加息，澳大利亞的租金增長可能會持續到2023年。到 2023年，因為移民帶來的人口增長加劇了供應不足的問題。在新加坡，由於強勁的租賃需求和空置率下降，新加坡寫字樓租金可能會在下半年繼續上漲，相反地，在未來12至18 個月供應旺盛的情況下，香港的寫字樓租金可能會進一步下降。新加坡寫字樓租金可能自2009年以來將首次超過香港。

整體而言，受到通膨與需求的影響，以公寓為首的房地產投資信託基金仍在積極提高租金。蘇筱婷認為，從獲利層面來說，市場預估今年REITs將延續2021年以來的反彈趨勢。