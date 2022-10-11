金控壽險股明年有股息…還能投資嗎？ 專家：勇敢買進「地板價」標的

資產重新分類拯救了淨值低下的壽險股，明年明年配息危機解決了嗎？股市達人股添樂發布一則影片，做出解釋。

以下為影音內容：

9月份以來鬧得沸沸揚揚的關於金融股明年可能配息縮水，甚至不配息的情況。

主要原因就是今年以來市場股債暴跌，導致持有很多股票跟債權部位的這些金融股，淨值就受到非常明顯的下滑；對此，主管機關也給出解方，就是允許這些金融股，進行資產的重分類，這件事情過後，短期來看金融股有機會止跌、長期來看明年能配得出股息嗎？

配息有疑慮的主因

其實金融股有這樣的傳聞，主要的肇因，就是公債的殖利率出現很明顯的暴漲，債券的殖利率跟價格是呈現一個反向關係；也就是說殖利率越漲，就代表債券的價格是不斷往下跌的。

所以，這些持有大量債券部位的保險公司「倒楣了」！尤其9月份又是一個下跌最猛的月份。

前一陣子剛發生淨值危機的南山，在9月底的自結數字淨值比又變成負數。

其它共有7家淨值比在9月底都不到3％，上圖紅色的部分就代表6月份的時候就不到3％了。

而主管機關規定，只有連續兩期（上半年一次，下半年一次）低於3％，就要做業務改善，或是增資的計畫；12月底才有審核，9月底就已經不到3％的淨值比，所以這件事情的嚴重性就逐漸浮上檯面。

金融股淨值過低的影響

投資人或許會有疑問，投資的是股票，跟這個淨值比過低有什麼關係？

1.借錢不便

就是借錢不方便，從最近的南山人壽就可以發現，因為南山人壽這家公司還未上市，不過有公司已經拿了南山人壽的股票，去銀行抵押借款，這間公司就是南山人壽的母公司潤泰集團。

潤泰集團旗下的潤成投資控股公司，它持有9成比重的南山人壽的股票，這9成的股票123億股當中，有76億股（62％）是押給銀行的，因為有一筆聯貸案，要從銀行搬錢，就要有抵押品押給銀行。

不過南山人壽，這幾個季度的淨值暴跌的情況下，導致押在銀行的這些南山人壽的股票，價格也跟著縮水，以至於本來抵押給銀行62％的股票，最新消息是已經上升至100％了，等於手中所有南山人壽的股票，幾乎都是押給銀行。

這件事情追根究底的原因，就是淨值過低。

2.影響放款和投資

金控如果還有銀行業務，不只有壽險公司，整家金控因為壽險公司的淨值下滑，就會影響到放款跟投資的部位。

就現在的規定，淨值比如果過低，還要放款，那就會有限制，要加大投資，也會變成是一個「緊箍咒」。

3.配息受到限制

根據規定，金融股在配發股息前，若有未實現金融資產評價損失，導致其他權淨額為負數時，須再提列特別盈餘公積，多出來的部分才能配現金股利。

上圖就是顯示第2季，各家金控上半年的獲利情形，跟帳上的未實現損失，也就是投資部位是賺還是賠。

如果帳上的未分配盈餘，比起投資部位的未實現損益，數字還要來得低，明年的配息可能就會受限；根據上圖最後的「差額」，只要是負數的，明年要配息就會比較硬一點。

而這只是第二季的財報，第三季得還未出來，但第三季是全球股債跌最兇的時間點，所以第三季未實現損益的部分肯定會很驚人，這也是為什麼主管機管會趕緊跳出來要拆彈的原因。

資產重分類的內涵

要解決淨值危機，作法就是允許作一個資產分類的動作，22家的壽險公司都無人反對。

那到底資產重分類的內涵是什麼？就一個最簡單的概念，保險公司收了我們保費，要用這些保費去做一個投資，譬如要買股票或是債券，一定要選擇一個科目來將其放入。

科目有三個透過損益按公允價值衡量之金融資產(FVPL)、透過其他綜合損益按公允值衡量之金融資產(FVOCI)、按攤銷後成本衡量之金融資產(簡稱AC)。

用最白話的方式解釋，放在AC就是領息領到死，不是為了要賺價差。

放到另外兩個科目FVPL和FVOCI，就是想要賺價差也可以，想要領息也可以。

差別在於，放到FVPL和FVOCI就會影響到淨值，如果放到AC就不會影響。

如果是經營層，行情好的時候，就希望可以影響淨值，因為手中的股票債券部分都在漲的話，淨值就會往上推。

但當行情由多翻空，影響淨值這件事情，就從利多變成利空，現在訴求希望能把原來放在FVOCI的部位（因為會影響淨值），要轉為放在AC這邊。

而就是南山人壽跟國泰在FVOCI的部位比重比較高，也正是因為這原因，這些壽險公司，的淨值才會下滑這麼快，若轉到AC之下，那淨值就會獲得很明顯的回升。

通常要執行轉換的動作，一般是要下一個會計年度才能轉換，如果讓這些公司可以隨時轉換，那就會有操縱損益的嫌疑了。

而這次主管機會就是要允許這些壽險公司，在今年度就可以做一個轉換。

資產重分類對金融股的影響

1.淨值

就是本來非常低的淨值會快速的拉升。

2.評價

評價也會跟著上調，因為淨值往上走，股價就有可能在短期找到一個支撐。

3.正常配息

沒有淨值過低的情況下，明年或許就能夠正常配發股息。

尤其這幾年金融配息都只會多不會少，原因就是因為有非常多的被動基金，看的就是這些金控股票的股息殖利率，為了要維持這些公司的股價，就算是「用借的」也要正常配息。

所以絕對不樂見，因為淨值過低，導致沒有辦法配息。

拆彈後的隱憂

所以金融股可以買了嗎？還是有以下三點隱憂：

1.修正還沒結束

接下來升息的步調還沒有要停止，股市跟債市也還沒有看到止跌的訊號，而上述所提轉換的動作，只限定債券才可以這樣做，股票是沒有辦法移動的。

就算把所有的債券都移到AC，股票部位的下跌，還是會影響到公司的淨值；所以不是說金管會開大門，危機就此解決，最重要的就是全球資本市場，哪時候能夠回穩。

2.景氣衰退

金融股其實更看重景氣的好壞，先撇開這些投資部位的影響，真正影響金融股走勢的原因，就是景氣。

如果預期未來的景氣市衰退的情況下，就算做了政策調整，都很難去晚回金融股下跌的趨勢。

3.觀感不佳

這次的重分類，會給投資人一個觀感不好的感覺，過去行情好的時候，科目都放在FVPL和FVOCI，也都沒人反應。

怎麼現在淨值大幅減損，股價也跌很慘的時候，這時候就要跳出來反應，應該要放在AC的地方。

如果未來行情由下跌轉為上漲，反轉的情況出現，是不是又要把AC換成FVPL和FVOCI，因為都放在AC，未來反彈上漲時，淨值是不會動的。

不轉就代表未來這些部位反彈的話，這些股票可能也不太會動，因為淨值沒有往上走，就會形成下一個隱憂，因為淨值沒有往上走，股價也就沒有上漲的理由。

金融股該選哪一檔？

接下來一兩年，如果盤勢持續不穩的情況下，銀行類的金融股，大抵還是優於壽險類金控的選擇。

金融股地板價回顧

當時預估五個階段的地板價，最近看來距離是越來越近了。

明年到底會不會配息或配息是否縮水，其實根本就不是重點，因為投資金融股的關鍵是這些金融股能不能夠填息。

就算股息沒縮水，不能填息又有什麼用，所以想辦法在低點勇敢買進，才是投資金融股，能不能有一個亮麗報酬的關鍵。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。