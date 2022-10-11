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台積電一度下探407元恐臨400元保衛戰 市值降至10.55兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）今（11）日跳空開低，以408元開出，重挫30元，早盤一度下探至407元，市值滑落至10兆5,536億元，盤中跌幅逾6%。 路透
台積電（2330）今（11）日跳空開低，以408元開出，重挫30元，早盤一度下探至407元，市值滑落至10兆5,536億元，盤中跌幅逾6%。 路透

台積電ADR重挫，上周五以來跌幅達9.5%，外資上周五也終止連三買再轉為賣超，9月營收未再創單月新高，大客戶也陸續傳出下修財測的消息，台積電（2330）今（11）日跳空開低，以408元開出，重挫30元，早盤一度下探至407元，市值滑落至10兆5,536億元，盤中跌幅逾6%。

台積電9月合併營收為2,082.48億元，月減4.5%、年增36.4%，創單月歷史次高；第3季合併營收6,131.42億元，連九季創新高，季增14.7%，年增47.8%；累計前三季合併營收1.63兆元，年增42.5%。

台積電ADR上周五重挫大跌6.2%，周一又再大跌3.3%，台股國慶連假期間，台積電ADR大跌9.5%，加上營收中斷單月創高，大客戶又傳出下修財測、財報，縮減資本支出等訊息，台積電早盤開低，股價恐面臨400元關卡保衛戰。

台積電早盤一度下探至407元，跌幅超過7%，拖累台股大盤重挫逾400點，台積電市值也再失守11兆元，盤中跌幅略降至6.5%。

台積電 營收

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