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台積電重挫31元 股價面臨400元保衛戰

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電（2330）今(11日)開盤重挫30元，開在408元，最低到407元，面臨400元保衛戰。路透
台積電（2330）今(11日)開盤重挫30元，開在408元，最低到407元，面臨400元保衛戰。路透

台積電ADR周一繼續下跌3.3%，收在67.44美元，較台北交易股票出現折價2.5%，三個交易日大跌9.5%。費城半導體指數下跌3.5%，三日下來大跌10%。連帶影響今（11）日台股表現，台積電（2330）開盤重挫30元，開在408元，最低到407元，面臨400元保衛戰。

台積電概念股創意（3443）開盤跌停，下跌60元，價位在548元；世芯-KY（3661）開盤跌停，下跌91元，價位在828元。

半導體股帶頭下殺之下，美國股市周一連續四天下跌，費城半導體指數和那斯達克綜合指數雙雙創下2020年來最低水準。投資人擔心利率上升的影響之餘，美國上周五宣布阻擋大陸半導體業的限制措施，更如雪上加霜。

道瓊工業指數下跌93.91點，跌幅0.3%，至29,202.88點；標普500指數下跌27.27點，跌幅0.8%，至3,612.39點；那斯達克綜合指數下跌110.30點，或1.0%，至10,542.10，是2020年7月以來的最低水準。

台積電 半導體

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