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美股疲軟 美國多項重要數據影響本周股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股上周五(7日)及昨(10)日走勢疲軟，分析師表示，美股仍跟隨消息面擺盪，10月12、13日美國將公布PPI(生產者物價指數)及CPI(消費者物價指數)數據，屆時股市又將掀起漣漪。路透
美股上周五(7日)及昨(10)日走勢疲軟，分析師表示，美股仍跟隨消息面擺盪，10月12、13日美國將公布PPI(生產者物價指數)及CPI(消費者物價指數)數據，屆時股市又將掀起漣漪。路透

美股上周五(7日)及昨(10)日走勢疲軟，分析師表示，美股仍跟隨消息面擺盪，10月12、13日美國將公布PPI(生產者物價指數)及CPI(消費者物價指數)數據，屆時股市又將掀起漣漪。

上周五美股四大指數下挫2.11~6.06%，費半指數跌幅6.06%最重；昨日費半指數續挫3.45%。

永豐投顧說，10月14日起，美國超級財報周登場，大摩、小摩及高盛等金融股率先公布財報，下旬起則是科技股財報登場，金融業裁員訊息及科技股庫存消化情況為觀察重點。上周五AMD率先下修第3季財報，營收由67億美元下修至56億美元，季減15％，營業虧損達4,800萬美元，其中，PC/NB庫存仍是核心焦點。

台積電將在10月13日舉辦法說，後續龍頭股陸續公布財報及展望；永豐投顧預期，PC庫存消化仍有一段時間，在全球股市跌深之際，企業展望利空訊息可視為再一次試測底部的試金石，若不再破底，則可期待11～12月股市緩步回溫。在此擴底時刻，操作宜少量逢低布局績優股，靜待企業基本面好轉。

財報 美股

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