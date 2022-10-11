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早晨財經速解讀／崩！台積電ADR兩天跌近10% 台股破底危機？

法說及財報表現 牽動台股市場投資情緒

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

安聯投信台股團隊表示，近期台股在歷經9月跌深後展開反彈，並由半導體族群領漲電子股；漲幅較大族群多是庫存調整過後、2023年仍見成長題材者如IP/ASIC、高速傳輸、伺服器、網通及汽車電子相關族群。

在非電族群方面，安聯投信台股團隊表示，近期在邊境開放帶來觀光消費的活水，還有受惠能源政策的機電股，明顯受到資金青睞。至於防禦型類股短線上則是相對承壓。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管現階段還無法掌握2023年完整的經濟面貌，但相對上已經大致可以判斷相對強勢、弱勢產業，換言之，這個情勢樣對於看長期的法人而言，未來就資金如何配置應該已經開始有較為清晰的想法輪廓。

其中，在國際情勢方面，安聯投信台股團隊表示，面對強勢升息政策，到年底前，美國聯準會還有兩次會議，儘管市場預期聯準會仍會繼續升息，但不論升息幾碼，市場情緒應已大多反應。

至於在近期關注方向上，安聯投信台股團隊表示，從目前到11月初，陸續會有重要法說陸續登場，因此財報表現與對未來產業展望等訊息，仍將持續牽動市場投資情緒；部分企業財報也將受惠匯市波動；根據產業調研，若參考過往經驗，料調整期仍將持續至明年上半年。

另外，到年底前，包括：美國期中選舉、iPhone訂單調整時間等訊息，也可留意作為投資上的判斷。

台股 美國聯準會 升息

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