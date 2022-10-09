靜待企業基本面好轉 投顧：擴底之際建議少量逢低布局

上周市場對於美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策將在數個月後結束，股市展開短暫跌深反彈行情，台股上周上漲277.70點，但已出現量縮見底跡象。投顧分析師認為，在全球股市跌深之際，企業展望利空訊息，可視為再一次試測底部的試金石，若不再破底，可期待11至12月股市將緩步回溫，在此擴底時刻，建議少量逢低佈局績優股，靜待企業基本面好轉。

上周台股上漲277.70點、周線漲幅約2.07%，終止周線連6黑的窘境，法人也同步轉向買方，上週三大法人合計買超台股109.22億元。

對於本周股市焦點，永豐投顧認為，本周關注重磅級指標為美國消費者物價指數（CPI），12、13日美國將公布生產者物價指數（PPI）及CPI數據，屆時股市又將掀起漣漪，由於Fed打擊通膨決心強烈，在通膨未看到實際大幅降溫下，任何轉鴿臆測，都僅能代表股市跌深反彈的藉口。

永豐指出，10月下旬起進入美股超級財報週，14日起美國超級財報週登場，大摩、小摩及高盛等金融股率先公布財報，10月下旬起則是科技股財報登場，金融業裁員訊息及科技股庫存消化情況為核心觀察重點。

台股方面，永豐表示，台股財報即將登場，台積電將於13日舉辦法說，後續龍頭股陸續公布財報及展望，預期PC庫存消化仍有一段時間，在全球股市跌深之際，企業展望利空訊息，可視為再一次試測底部的試金石，若不再破底，則可期待11至12月股市可望緩步回溫。預估本週指數區間 13450至13950點，在此擴底時刻，建議少量逢低佈局績優股，靜待企業基本面好轉。

安聯投信台股團隊則說，目前至11月初，陸續會有重要法說陸續登場，因此，財報表現與對未來產業展望等訊息，仍將持續牽動市場投資情緒，部分企業財報也將受惠匯市波動。根據產業調研，若參考過往經驗，預估調整期仍將持續至明年上半年。