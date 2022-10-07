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愈跌愈接！這些股慘摔三成 股民照樣埋單

經濟日報／ 記者楊伶雯馬琬淳／即時報導
台股從年初高點18,619.61點一路走跌，今（7）日收13,702.28點，下跌189.77點。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股從年初高點18,619.61點一路走跌，今（7）日收13,702.28點，下跌189.77點。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台股從年初高點18,619.61點一路走跌，一度在盤中下探至13,273.48點，下跌5,346.13點，萬四關卡失守，連日來雖有反彈，但今（7）日收13,702.28點，下跌189.77點；統計4月以來個股股東人數發現，除台積電（2330）吸引存股族的資金進入，中鋼（2002）、台泥（1101）則是傳產股中愈跌愈有人買的代表，半年來股東人數大增，另外，金融股也有同樣的情況，不過，減資的長榮（2603）、友達（2409）、群創（3481）股東人數則是減少。

台股往下走跌，但部分個股則出現股東人數逆勢增加的情況，存股盛行下，台積電是小資族投資人的最愛，統計至9月30日，股東人數增至141萬7,505人，創下歷史新高，半年來增加20萬7,089人，另外，傳產股中，小散戶的最愛則是中鋼及台泥，分別是4月以來傳產股中股東人數增加最高的前兩名。

根據集保統計，截至9月30日中鋼股東人數達115萬5,169人，較4月1日的105萬8,849人增加96,320人，以中鋼股價來看，卻是從3月以來的高點40.25元，一度下滑至26.2元，高低股價跌幅34.9%，出現股價慘跌，股東人數逆勢大增的情況。

台泥也是同樣的情況，截至9月30日股東人數44萬6,577人，較4月1日的35萬7,492人增加89,085人，台泥在3月以來股價也是下跌，從期間高價50.2元，一度下滑至33.4元，跌幅達33.46%。

另外，金融股也是存股族最愛的標的，同樣在4月以來出現多檔金融股的股東人數大增情況，但股價卻是慘跌，以開發金（2883）來說，截至9月30日股東人數86萬1,480人，較4月1日增加76,507人，期間股價由高點20.1元下滑至12.25元，跌幅39.05%；玉山金（2884）同時期股東人數增加68,992張，高低股價跌幅也有29.69%。

力積電股價今年來一路走跌，若從3月以來高點的59.4元下跌至26元低點計算，半年間的高低股價跌幅56.22%，股東人數也是跌愈深人愈多，9月30日股東人數達39萬3,140人，較4月1日的37萬8,319人增加14,821人。

統計半年來股價跌，股東人數增加的金融股還有元大金（2885）、台新金（2887）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、新光金（2888）、臺企銀（2834）、合庫金（5880）、華南金（2880）、永豐金（2890）、第一金（2892）等，另外，聯電（2303）、華航（2610）、陽明（2609）等股東人數也增加。

不過，3檔現金減資股則是出現股東人數減少的情況，長榮截至9月30日股東人數40萬788人，較4月1日45萬1,721人減少50,933人；友達截至9月30日股東人數48萬2,336人，較4月1日51萬8,083人減少35,747人；群創截至9月30日股東人數59萬9,337人，較4月1日62萬1,688人減少22,351人。

比較特別的是鴻海（2317），截至9月30日股東人數79萬2,706人，較4月1日82萬6,010人減少33,304人，半年來的股東人數出現減少。

半年來股東人數增加前十名。記者馬琬淳／製表
半年來股東人數增加前十名。記者馬琬淳／製表

股東 日股

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