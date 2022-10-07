台股下跌189.77點 三大法人賣超117.71億元

超微6日表示，初估第3季營收為56億美元左右，比該公司先前預測少約11億美元，拖累台股相關個股下跌，今（7）日開低走低，收在13,702.28點，下跌189.77點，成交量1,610.41億元；三大法人賣超117.71億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超92.8億元，投信買超11.44億元，自營商賣超（合計）36.35億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.04億元，自營商（避險）賣超27.3億元。

超微將在11月1日公布第3季財報，預計營收將比第2季減少15%，台積電（2330）受影響下跌2.88%，收438元；聯發科（2454）收566元，跌幅3.58%；聯電（2303）收38.05元，跌幅2.31%。華碩（2357）今重挫逾5%，收231元，IC設計類股也下跌，瑞昱（2379）跌幅逾6%，茂達（6138）跌幅逾5%。今觀光股表現強勢，海灣亮燈漲停，六角（2732）、老爺知（5704）大漲6~7%，航空雙雄也上漲，同時也是今成交量前兩名。大盤收在13,702.28點，跌幅1.37%。