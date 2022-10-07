10/7【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會?道瓊再失三萬大關 美股反彈結束?0056將除息 填息佈局法賺價差?

國安基金例行委員會議昨（6）日召開，委員一致決議繼續執行護盤任務，同時公布第3季季報，顯示國安基金此次啟動護盤至9月底止，短短不到兩個月一共砸下約112億元銀彈買股，堪稱用力護盤。據了解，除了護國神山台積電（2330）之外，包括台達電、鴻海等大型電子權值股，都是國安基金的重點標的。

國安基金昨天例行委員會議，就近期國內外政經情勢充分討論，並就護盤成效至目前為止做評估，認為國安基金自7月13日進場迄今，台股表現優於同期間美股、中國大陸與港股、韓股等其他主要股市，顯示國安基金有助減緩台股大幅下跌衝擊。

不過，在主要國家高通膨問題仍存，加速升息及緊縮貨幣政策等措施，因而抑制消費需求、經濟成長趨緩，以及俄烏戰爭持續地緣政經風險升溫，全球股匯市大幅震盪，致台股近期受國際政經相關因素衝擊連帶波動，以通膨、升息與戰爭兩大主軸為主的國際政經不確定因素仍多之下，國安基金委員會議認為金融風險仍高，投資信心不足，因此將持續執行護盤任務，並妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場安定。

美國股市6日齊跌，在本周開門紅後便跌跌不休，因投資人持續擔憂美國聯準會（Fed）激進升息的立場，將導致經濟陷入衰退。投資人正密切關注即將在7日公布的上月非農就業人口數據。

道瓊工業指數下跌346.93點，或1.15%，至29,926.94點；標普500指數下跌38.76點，或1.02%，收在3,744.52點；那斯達克綜合指數下跌75.33點，或0.68%，報11,073.31點。費城半導體指數跌0.59%，至2,508.84點。

擁有1,442億元規模、受益人76.2萬人、國內最大高股息ETF-元大高股息（0056）年度配息來了，根據元大投信第一階段公告，元大高股息預估每受益權單位配發現金股利金額2.1元，創下新高，為成立以來首次「破2」，以3日收盤價換算，殖利率達8.1%，將於10月19日進行除息。