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ETF競賽第3季暫列排名揭曉 元大、凱基等五家居冠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的「111年度ETF競賽」，第三季暫列排名出爐，元大、凱基、永豐金、中信、玉山等證券商在各項比賽居冠。

證交所呼籲，各參賽者把握良機，積極發行及宣導，除有機會獲得豐厚獎金外，亦能共同攜手推廣指數化投資，活絡交易並帶動整體市場的發展動能。

為鼓勵發行人以及證券經紀商持續推廣ETF商品，提升投資人投資意願，並鼓勵證券自營商擔任ETF流動量提供者持續有效報價，促進商品流動性，今年再度舉辦競賽，競賽期間範圍為1月3日至12月30日。

競賽內容包括交易競賽的「臺股ETF交易貢獻獎」、「臺股ETF交易進步獎」2個獎項；發行競賽的「ETF發行貢獻獎」1個獎項；造市競賽的「臺股ETF造市獎」1個獎項；及總貢獻獎的「臺股ETF總貢獻獎」1個獎項，總計有5個獎項，總獎金達315萬元。

截至第3季競賽成績統計，臺股ETF交易貢獻獎、臺股ETF交易進步獎分別由凱基證券台北分公司、玉山綜合證券數位分公司暫居首位；臺股ETF總貢獻、臺股ETF造市獎分別由元大證券、永豐金證券暫列第一；ETF發行貢獻獎則由中國信託投信取得領先。暫列排名詳見本公司臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/）

ETF 凱基證

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