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匯率貶值助攻、展望平穩 法人喊買六檔PCB股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

電子產業雜音紛飛，營運動能停滯，投顧法人指出，多數印刷電路板（PCB）股第4季展望平穩，新台幣貶值為主要助力，考量評價偏低，喊買金像電（2368）、台光電、健鼎、泰鼎、臻鼎-KY、華通等六檔。

法人盤點第4季電子產品應用訂單，仍有少數向上成長，除蘋果手機板訂單季增10%至15%，出貨高峰在11月外，特斯拉上海廠擴充完成三成產能後，估計汽車板採購量季增約二成，先前一度停止採購電視零組件的三星，因進行促銷，零組件採購季增40%。

至於高階交換器板、資料中心伺服器板訂單維持高檔水準，其中，企業用戶伺服器板需求轉弱，廠商開始小量生產Eagle Stream板，層數增加4至16層，廠商規畫明年進行製程去瓶頸或擴充產能。

就品牌大廠庫存調整情況來看，法人指出，多數品牌廠商調整庫存力道不大，目前蘋果、特斯拉較無壓力，而三星、英特爾、超微、輝達在第3季積極調整庫存。法人分析，一旦大幅降低產能利用率，將明顯衝擊毛利率表現，因此多數廠商調整庫存力道溫和，以利支撐獲利表現，但相對將拉長調整期。

針對匯率貶值效應，法人評估，匯率每貶值3%，可提升毛利率1個百分點，多數PCB廠第4季營收展望平穩，但匯率走貶將有助獲利率穩定回升，尤其伺服器板、蘋果供應鏈產品組合好轉，獲利成長動能更強。

蘋果供應鏈 匯率

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