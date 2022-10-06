快訊

北韓12架戰機和轟炸機升空 南韓出動30架軍機對峙1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安基金砸112億護盤！至9月底虧損8.16億 操盤人：損益非重點

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國安基金暫不退場，將繼續護盤穩定信心。本報資料照片
國安基金暫不退場，將繼續護盤穩定信心。本報資料照片

國安基金委員會今（6）日召開第三季例行會議，會後發表財報顯示，截至9月底止，國安基金進場護盤共57個交易日，共斥資112.08億元，累計報酬為負8.16億元。國安基金強調，國安基金進場以來，台股表現仍優於同期間美、陸、港及韓股等其他主要股市，顯示國安基金仍成功穩盤，且考量國際政經不確定因素多，國安基金將繼續護、暫不退場。

由於全球高通膨壓力及美國大幅升息衝擊，使全球股市劇烈，國安基金自7月12日晚間召開臨時委員會授權進場，自7月13日起進場護盤，為國安基金史上第8度進場護盤。在國安基金進場點火下，台股成功在8月站回「萬五」關卡，但9月台股跌勢加劇，進入10月後台股再度回穩。

根據國安基金第三季財報，截至今年9月底止，國安基金已斥資112.08億元護盤，由於9月全球股市大跌，台股也受波及，拖累國安基金績效表現，目前累計報酬為負8.16億元。但國安基金執行秘書阮清華表示，10月大盤跌幅已明顯收歛，至10月6日止，帳上已接近損益兩平。

阮清華強調，國安基金進場護盤重點並非損益、而是股市穩定，自7月13日進場護盤以來，台股跌幅僅0.42%，雖然跌幅大於日本，但表現仍優於同期間美、陸、港及韓股等其他主要股市，代表國安基金確實發揮穩定市場信心功能。

他也提到，國安基金今日會議歷時約一個小時、全員幾乎到齊與會，會中考量國際政經不確定因素仍多，金融風險仍高、投資信心不足，因此決議持續執行任務，妥善運用有限資源，以維護投資信心及資本市場安定；未來將持續密切關注國內外情勢，等全場市場都趨於穩定，才會有退場可能性。

至於後續風險，阮清華說，目前全球市場波動大，主要風險包括國外升息、經濟衰退問題，「當然問題很多」，主要國家高通膨問題仍存在，加速升息及緊縮貨幣政策等措施，都抑制消費需求，造成經濟成長趨緩，且地緣政經風險升溫，全球股匯市大幅震盪，導致台股近期受波波及，整體來看國際政經情勢不穩定，且全球都一樣，國安基金會持續密切關注。

國安基金 台股 護盤 阮清華

延伸閱讀

國安基金6日例會 財長暗示不退場：台股基本面相對穩健

國安基金進場護盤苦撐 藍委曝公股銀行卻賣超約58億元

國安基金5000億元護盤銀彈夠用嗎？財長蘇建榮這樣說

上看357億房地合一稅收未用於居住政策「違法」 阮清華一度語塞

相關新聞

國安基金砸112億護盤！至9月底虧損8.16億 操盤人：損益非重點

國安基金委員會今（6）日召開第三季例行會議，會後發表財報顯示，截至9月底止，國安基金進場護盤共57個交易日，共斥資112...

永不放棄！才認損長榮賠3819萬元 中環再砸3億買陽明

中環今（6）日公告取得有價證券，在9月23日至10月6日，以每股62.18元買進陽明5,117張，交易總金額3.18億元...

國安基金不退場 護盤57日砸逾110億元

國安基金今（6）日召開第三季例行會議，會中決議繼續護盤不退場，根據最新財報也顯示，國安基金進場至9月底止，在場中護盤57...

台股上漲90.62點 三大法人買超126.6億元

台股今（6）日以13,865.45點開出，盤中一度漲勢縮小，但尾盤指數拉升，收在13,892.05點，上漲90.62點，...

外資買超127.03億元 買盤最愛這十檔

台股今（6）日收13,892.05點，上漲90.62點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超127.03億元，連三買，金...

光電、電動車、觀光族群齊揚 台股漲90點收13,892點

台股今（6）日持續走反彈趨勢，盤面上由電動車概念股、光電族群當主角，觀光旅遊產業也進入年底旺季，相關個股強勢表態。加權指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。