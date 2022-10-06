國安基金砸112億護盤！至9月底虧損8.16億 操盤人：損益非重點

國安基金委員會今（6）日召開第三季例行會議，會後發表財報顯示，截至9月底止，國安基金進場護盤共57個交易日，共斥資112.08億元，累計報酬為負8.16億元。國安基金強調，國安基金進場以來，台股表現仍優於同期間美、陸、港及韓股等其他主要股市，顯示國安基金仍成功穩盤，且考量國際政經不確定因素多，國安基金將繼續護、暫不退場。

由於全球高通膨壓力及美國大幅升息衝擊，使全球股市劇烈，國安基金自7月12日晚間召開臨時委員會授權進場，自7月13日起進場護盤，為國安基金史上第8度進場護盤。在國安基金進場點火下，台股成功在8月站回「萬五」關卡，但9月台股跌勢加劇，進入10月後台股再度回穩。

根據國安基金第三季財報，截至今年9月底止，國安基金已斥資112.08億元護盤，由於9月全球股市大跌，台股也受波及，拖累國安基金績效表現，目前累計報酬為負8.16億元。但國安基金執行秘書阮清華表示，10月大盤跌幅已明顯收歛，至10月6日止，帳上已接近損益兩平。

阮清華強調，國安基金進場護盤重點並非損益、而是股市穩定，自7月13日進場護盤以來，台股跌幅僅0.42%，雖然跌幅大於日本，但表現仍優於同期間美、陸、港及韓股等其他主要股市，代表國安基金確實發揮穩定市場信心功能。

他也提到，國安基金今日會議歷時約一個小時、全員幾乎到齊與會，會中考量國際政經不確定因素仍多，金融風險仍高、投資信心不足，因此決議持續執行任務，妥善運用有限資源，以維護投資信心及資本市場安定；未來將持續密切關注國內外情勢，等全場市場都趨於穩定，才會有退場可能性。

至於後續風險，阮清華說，目前全球市場波動大，主要風險包括國外升息、經濟衰退問題，「當然問題很多」，主要國家高通膨問題仍存在，加速升息及緊縮貨幣政策等措施，都抑制消費需求，造成經濟成長趨緩，且地緣政經風險升溫，全球股匯市大幅震盪，導致台股近期受波波及，整體來看國際政經情勢不穩定，且全球都一樣，國安基金會持續密切關注。