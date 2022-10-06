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永不放棄！才認損長榮賠3819萬元 中環再砸3億買陽明
中環今（6）日公告取得有價證券，在9月23日至10月6日，以每股62.18元買進陽明5,117張，交易總金額3.18億元；根據證交所公告，中環才剛在昨日公告賣出長榮3,060張，處分損失3,819.65萬元。
中環對貨櫃股買賣交易頻繁，今日公告買進陽明，迄目前為止，累積持有陽明10,001張，金額7.49億元，持股比例0.286%；根據證交所公告，中環在9月23日公告處分陽明4,114張，每股74.01元，處分損失2,114萬元，統計中環今年來已12次買賣陽明。
另外，中環昨日則是公告賣出長榮，在8月9日至10月5日合計賣出長榮3,060張，每股平均價格106.11元，交易總金額3.24億元，處分損失3,819.65萬元；迄目前為止，累積持有長榮6,282張，金額13.47億元，持股比例0.297%。
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