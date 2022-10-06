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國安基金不退場 護盤57日砸逾110億元

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國安基金今（6）日召開第三季例行會議，會中決議繼續護盤不退場。記者陳正興／攝影
國安基金今（6）日召開第三季例行會議，會中決議繼續護盤不退場。記者陳正興／攝影

國安基金今（6）日召開第三季例行會議，會中決議繼續護盤不退場，根據最新財報也顯示，國安基金進場至9月底止，在場中護盤57個交易日，投入金額為110億餘元，國安基金將持續關注升息問題、經濟衰退等不確定性因素，繼續扮演點火角色。

國安基金自7月12日晚間召開臨時委員會，並獲授權自7月13日起可進場護盤，為國安基金史上第8次進場護盤。在國安基金進場點火下，台股8月站回「萬五」關卡，但9月台股跌勢加劇，進入10月後台股再度回穩。

據悉，國安基金進場以來共57個交易日，斥資約110億餘元護盤，雖然遇到9月台股重挫，但10月台股回穩上漲，國安基金目前護盤成果仍是損益兩平。

國安基金官員指出，就國安基金功能而言，重點並非損益、而是股市穩定，國安基金授權進場以來，台股跌幅僅大於日本，且相對主要市場跌幅較低，代表確實有扮演穩定市場信心的功能。

官員也說，國安基金今開會約一個小時、幾乎是全員到齊參與討論，會中決議暫不退場，會持續密切關注國內外情勢，等全場市場都趨於穩定，才有可能討論退場。

至於後續風險，官員強調，目前全球市場波動大，主要風險包括國外升息、經濟衰退問題，「這些當然問題很多」，還有很多不確定因素，現在整體政經情勢不穩定，且全球都一樣，國安基金會持續密切關注。

國安基金 台股 護盤

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