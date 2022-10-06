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台積電早盤上漲6元 台股一度揚升近百點逼近13900點

「來幹電視台」！俄國最後一家獨立電視的新聞死鬥

台股早盤一度漲近百點 台積電站上450元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

美股三大指數5日小跌，扭轉前兩日的漲勢，台股今（6）日早盤一度上漲近百點，台積電（2330）早盤最高到451元，上漲6元；聯發科（2454）早盤最高到604元，站上600元關卡。

台積電近日股價波動大，10月3日在外資連八日賣超6萬1,091張，收在當日低點價位417元，下跌5元，創2年多來新低價位。其後股價強勁反彈，今日站上450元。

基本面方面，台積電總裁魏哲家先前曾指出，雖然手機、PC、消費性電子需求疲弱，部分客戶面臨庫存調整，預期相關調整至少延續至2023年上半年，但車用、資料中心、高速運算等應用需求穩健，台積電將產能調配到相關領域，加上與客戶夥伴關係緊密，以及產業及技術具領先地位，目前產能依然供不應求，今年仍是吃緊。

就業數據顯示美國聘僱狀況依然強勁，意味著美國聯準會（Fed）將在更長時間內保持較高利率。

道瓊工業指數下跌42.45點，或0.14%，至30,273.87點；標普500指數滑落7.65點，或0.20%，至3,783.28點；那斯達克綜合指數走跌27.77點，或0.25%，報11,148.64。費城半導體指數漲0.9%，收在2,523.61點。

台積電 美國聯準會

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