富邦期貨：台積電ADR逆勢上漲
美股ADP就業報告顯示，美國9月新增就業人數從8月的13.2萬增至20.8萬人，高於市場預期的20萬人，由於美國就業市場依然強勁，使得市場對 Fed收緊貨幣政策步伐的預期降溫，道瓊、標普與那指周三小幅收黑，惟費半終場逆勢收紅 0.94%，主因摩根士丹利預計2023年下半年半導體行業將進入復甦期，並看好5G、人工智慧和電動車長期趨勢，將台積電為投資首選股。台積電 ADR收盤漲2.29%。
小非農數據強勁，加上聯準會官員鷹派言論，打消了投資人對Fed政策轉向的臆測，美元指數周三自近期頹勢大幅反彈，美國10 年公債殖利率也上升至3.757%，顯示市場仍普遍預期聯準會11月將再度升息3碼；不過，台積電ADR逆勢上漲，使得10月台指期夜盤收盤仍小漲16點，短線由於聯準會致力於抑制通膨的決心持續未變，後市投資人仍需留意美國經濟明年仍面臨潛在衰退的隱憂。（富邦期貨/提供）
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