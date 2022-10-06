10/6【早晨財經速解讀】10月行情能成為熊市終結者?台股本益比逼近2008年 難得一見買點?股債雙殺壽險踩紅線 資產重分類化解危機?

美股三大指數5日小跌，扭轉前兩日的漲勢，因就業數據顯示美國聘僱狀況依然強勁，意味著美國聯準會（Fed）將在更長時間內保持較高利率。

美系外資強調，台股早期買點出現，主要是基於五個理由，一是認為半導體週期觸底反彈；二是國境解封，即將全面重新開放，將可提振國內經濟；三是外資持股減少，散戶投資者不活躍；四是具有引力的股東權益報酬率（ROE），和現金殖利率在區域內領先；五是即將舉行的選舉。

美系外資升評台股，在大盤指數上提出三個假設情境，預估台股在明年中的高點目標落在16,500點；最樂觀的情境是，企業獲利年增5%，且全球經濟強勁成長未見衰退，預估台股指數上看19,000點；萬一全球經濟景氣疲出現衰退，企業獲利年減5%，將出現悲觀的情境，預估指數則為12,600點。

美系外資看好半導體及面板股，台積電（2330）為投資首選；世芯-KY（3661）、環球晶（6488）、新唐（4919）、聯發科（2454）、譜瑞-KY（4966）、晶心科（6533）等給予優於大盤投資評等；友達（2409）、群創（3481）投資評等分別上調至中立、優於大盤。

為化解壽險業淨值危機，部分壽險業力促會計研究發展基金函示「金融資產重分類」，原先外界預期，就會計公報精神應採所有產業一體適用，惟會研基金會初步認為，將僅限縮在壽險業，其餘產業不適用。

換言之，原先外界預期各大產業，尤其是金融業可吃下「金融資產重分類」的政策大紅包，讓存股族樂透的紅利，恐僅剩下國泰金（2882）、開發金（2883）等壽險型金控受惠。

各產學業界對此仍有不同論戰，一派認為，壽險業在2018年適用IFRS 9時，財報就已經不匹配了，當時因低利、資產面評價大賺錢、負債（保單）損失沒認列，「怎麼不說那些獲利不該分配？」；現在升息了，資產面評價出現損失，就拿因升息、不匹配當理由不想認損，很難讓人信服。