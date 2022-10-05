外匯管制說法引台股下跌？ 央行5點說明「與此無關」

上月27日立法院總質詢時，中央銀行總裁楊金龍在回答立委質詢時談及「外匯管制」，後來引起市場認為，央行此說法造成隔日台股大跌，央行今（5）日第三度澄清，強調「9月28日台股下跌與本行總裁於立法院之答詢內容無關」。

對於「外匯管制」說法，央行在9月28日已發出聲明澄清，楊金龍在9月29日也親赴立院喊話「任內不會實施外匯管制」，盼穩定市場信心，但仍有部分評論認為，央行說法導致9月28日台股大跌，央行今天第三度澄清，強調「經查與事實不符」。

央行今表示，為避免外界以訛傳訛，特別補充5點說明，第一，9月28日並非僅有台股下跌，整體亞洲股市均呈下跌走勢，其中香港恆生指數下跌3.4%，跌幅最大；台灣股市跌2.6%與南韓股市跌2.5%相近。

第二，9月28日亞股下跌，可能是反映美國聯準會（Fed）傾向加速緊縮貨幣政策，不利風險性資產；以及俄烏戰爭地緣政治風險上升；加上蘋果公司下修主力產品iPhone之產量規劃。

第三，台股於9月28日開盤後，9點10分前呈現上揚，後受到各項市場因素及香港恆生指數開盤跳空下跌0.9%之拖累走跌，中午過後台股指數跌幅擴大。

第四，至於新加坡、日本及南韓股市開盤後均呈現盤整，隨後也都受市場因素及港股開盤跳空下跌0.9%之影響而下跌。

第五，9月28日因中午12時左右人民幣對美元盤中貶破7.2關卡，致香港恆生指數及中國上證指數跌幅擴大。