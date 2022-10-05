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台股收漲224.91點 三大法人買超93.13億元
台股今（5）日開高走高，權王台積電（2330）領軍上攻，終場收在13,801.43點，上漲224.91點，成交量2,325.15億元；三大法人買超93.13億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超49.88億元，投信買超20.79億元，自營商買超（合計）22.45億元，其中自營商（自行買賣）買超1.11億元，自營商（避險）買超21.34億元。
台股早盤以13,727.3點開出，盤中最高衝達13,902.02點，台積電領軍電子股上攻，台積電收445元，漲幅3.73%，上漲16元，9月營收創高的鴻海（2317）收107元，漲幅4.39%，聯發科（2454）收599元，漲幅4.53%，聯電（2303）也上漲，大盤指數終場收13,801.43點，漲幅1.66%。
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