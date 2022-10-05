台股收漲224.91點 三大法人買超93.13億元

股災風浪過了嗎？隨著美股昨(4)日再發威強漲，台股今(5)日早盤勁揚逾200點站上13,800點。有網友在PTT上以法人對台股和美股的近期分析，表示台股和美股似乎將大回彈，法人也預期，台股本波反彈有機會出現千點以上大行情，量能能否有效擴張是反彈強弱的關鍵。

2022-10-05 10:14