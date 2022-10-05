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熱情退散大戶繼續出場？台股大漲反彈 星宇航空重挫8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

星宇航空（2646）登錄興櫃，但掛牌4天以來，僅首日是上漲，本周起連續走跌，台股今（5）日收在13,801.43點，上漲224.91點，連兩個交易日反彈上漲500.95點，但星宇航空卻是開高走低，一度下滑至19.65元，下跌1.84元，跌幅8.56%。

星宇航空9月30日登錄興櫃，順利展開新股蜜月行情，開盤價為16.8元，最高衝達25.2元，終場以23.3元收盤，漲幅38.69%、成交量達9.6萬張，但是本周以來卻是持續走跌，市場紛傳是否是熱情逐漸退散後大戶也持續出場？今日股價以21.5元開出，小漲0.01元，但股價快速翻黑。

根據集保統計發現，星宇航空興櫃掛牌後股東人數減少了，根據集保統計，9月30日星宇航空股東人數為1,286人，其中，千張以上股東人數31人，持股數171萬5,651張，持股比重94.69%；根據公開說明書8月底的股東人數統計，股東人數為1,537人，其中千張以上股東人數有41人，持股總數168萬7,267張，持股比重93.12%。

也就是說，在星宇航空興櫃掛牌後，趁著新股蜜月行情，不少股東也調節持股，甚至不排除8月參與認購現增的特定人也賣出股票，股東人數因此減少251人，幾乎各個持股級距的股東都減少，千張以上的股東人數一口氣減少10人，800~1,000張的股東人數也由21人降至12人。

星宇航空開航後遇到新冠疫情大爆發，今年上半年營收6.32億元，稅後虧損26.64億元，每股稅後虧損2.03元，根據民航局公告的累積虧損金額已達95.98億元；星宇航空執行長翟健華日前在法說會中表示，明年營收要衝50億元，全力拚轉虧為盈，2024年有望申請上市。

股東 星宇航空

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