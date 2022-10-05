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台股機會來了「進場要快」？網友示警：仍風向不明

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根士丹利（大摩）升評台股，表示近期台股進場要快，引發網友貼文討論。有人認為大摩是台股的反指標，不足採信。路透社
摩根士丹利（大摩）升評台股，表示近期台股進場要快，引發網友貼文討論。有人認為大摩是台股的反指標，不足採信。路透社

股災風浪過了嗎？隨著美股昨(4)日再發威強漲，台股今(5)日早盤勁揚逾200點站上13,800點。有網友在PTT上以法人對台股和美股的近期分析，表示台股和美股似乎將大回彈，法人也預期，台股本波反彈有機會出現千點以上大行情，量能能否有效擴張是反彈強弱的關鍵。

一名網友貼出大摩（Morgan Stanley）升評台股的消息，表示近期台股進場要快，並認為在此看多情況下，「看好加碼台積電及台股上萬九」，但也心存懷疑，「俗話說大摩按讚，你各位要反著看？」、「站穩月線我才相信大摩是真好心」。

持做多一派的網友表示，「車要開走啦！」、「不等人」、「融資all in，穩了」。也有人認為，為何「好壞都你在說？」、「高低點差那麼多，在預測爽的嗎？」

也有仍看壞台股的網友認為，這波是「騙韭菜進場拉高股價，再割一次」的意思，有人認為外資法人評等，代表「提款機沒錢了，散戶請補鈔」；有人認為這波恐怕好景不常，「才彈了一天就要下去了」。網友普遍還是認為此波「風向不明」，宜再靜觀其變，若是太快進場，恐怕會「太快破產」。

台股 大摩

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