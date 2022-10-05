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美股強漲 台股早盤勁揚逾200點站上13,800點
台股今（5）日開盤上漲150.78點，開盤指數13,727.3點，早盤漲逾200點，一度來到13,828點；台積電（2330）開盤上漲15.5元，開盤價444.5元。
群益投顧說，可望展開中期反彈，距離月線或季線還有不少空間。台股被動跟隨國際股市反彈，預期量能無法有效放大，資金將於各類題材、中小型股快速輪動。以9月營收表現為依據，尋找短波段或區間操作題材。
周二(4日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲825.43點、漲幅2.8%，那斯達克指數上漲3.34%，標準500指數上漲3.06%，費半指數上漲4.46%。
第一金投顧表示，聯準會理事Philip Jefferson表示，就業市場與整體經濟的供需狀況皆有些許改善，但通膨仍持續高漲，食物價格與住房價格仍可能推升通膨預期，恢復物價穩定需要一段時間，並可能造成低於長期趨勢的經濟成長。
三大法人周二集中市場合計買超109.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超61.7億元，投信買超13.3億元，自營商(自行買賣)買超11.7億元，自營商(避險)買超22.5億元。
永豐期貨說，三大法人周二台指期淨空單減少706口至-5,520口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加1,127口至-2702口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,554口至-3,177口。
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