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日系外資看好智伸科雙重成長動能 目標價230元

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

智伸科（4551）是汽車零組件與醫療器材供應商，日系外資看好在汽車和醫療的成長動能，重新納入追蹤個股，給予買進評等，目標價230元，且預估股價上漲空間達36.5%；台股今（4）日反彈大漲，智伸科終場收在175.5元，上漲7元，漲幅4.15%。

智伸科第2季稅後純益3.59億元，每股純益3.11元，創歷史單季獲利新高；累計上半年稅後純益6.84億元、每股純益5.93元；8月合併營收8.5億元，月增6.56%，年增19%，主受惠汽車、醫療事業出貨暢旺。

智伸科目前供應外科手術縫合器相關零組件，將隨著主要客戶拉貨持續增溫，成為主要成長來源，另外，進入第4季汽車產業傳統旺季，有機會帶動主要客戶的拉貨力道。

日系外資看好智伸科將受惠汽車和醫療的雙重成長動能，在汽車銷售穩健，加上醫療訂單的推升下，預估明年、後年營業利潤率將分別成長至20%及21%，相較2018~2022年複合年成長率為15%。

日系外資預估，智伸科在2024年的醫療銷售額將是今年的2.6倍，且在汽車事業上居於有利位置，受惠於各國車輛零排放目標和快速增長的新能源汽車銷量。

日系外資重新將智伸科納入追蹤，給予買進評等，目標價上看230元，台股人日反彈大漲，智伸科以175元開高，一度拉升至180.5元，創今年1月4日以來的高點，終場以175.5元作收。

智伸科 外資

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