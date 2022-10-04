台股上漲276.04點 三大法人買超109.61億元
美股四大指數周一強彈，激勵台股今（4）日開高走強，指數站上五日線，收在13,576.52點，上漲276.04點，成交量1,812.95億元；三大法人買超109.61億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超61.73億元，投信買超13.59億元，自營商買超（合計）34.29億元，其中自營商（自行買賣）買超11.77億元，自營商（避險）買超22.51億元。
台股今日強彈，台積電（2330）等大型科技權值股領軍上漲，台積電收429元，漲幅2.88%；聯發科（2454）收573元，漲幅逾4%；聯電（2303）股價上衝，收37.7元，漲幅逾6%。高價股除緯穎（6669）小幅收黑以外，其餘皆上漲，力旺（3529）攻上漲停板，譜瑞-KY（4966）、亞德克-KY漲幅逾8%。除了食品、油電燃氣類股指數收黑以外，其餘皆紅，電機機械、半導體類股表現最強，指數漲幅皆超過3%。大盤收在13,576.52點，漲幅2.08%。
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