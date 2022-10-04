電子股領軍上攻 台股強彈276點收13,576點

台股今（4）日終於迎來止跌反彈，由護國群山領漲，盤面上，科技電阻產業紛紛一吐悶氣，股價回溫，生技醫療族群經過連日休息後，今日也強勢表態。加權指數終場強漲276.04點，收13,576.52點，成交量1,812.94億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，中小型個股從上周五就開始起漲，權值股今日跟進美股走揚，盤勢明顯有向上趨勢，預期接下來幾天動能有望延續，產業有望輪動表現。建議投資人，選股上可留意即將公布的9月營收，同時聚焦具有發展性的產業如：電動車、車用電子等概念股。

台積電（2330）強勢上漲12元，收429元，漲幅2.8%，成功收復5日線；聯發科（2454），聯電（2303）也強勢表態，雙雙收復10日線，終場漲幅達4%與6%；力積電，旺宏（2337），台達電（2308），鴻海（2317）等股，也紛紛收漲1～3%。

高價股族群中，力旺（3529）強勢亮燈漲停，譜瑞-KY（4966），股王信驊（5274），AES-KY，亞德客-KY（1590）上漲6～8%，股后大立光（3008），矽力-KY（6415）收漲4%，惟旭隼（6409）表現相對疲弱，終場漲幅僅1%。

ABF載板三雄也強勢表態，景碩（3189），南電（8046）終場收漲5%，景碩更挑戰回到百元以上，欣興（3037）也上漲4%作收。網通族群有統新（6426）亮燈漲停，智邦（2345），訊舟（3047），耀登（3138）等股上漲4～6%，台揚（2314），宏達電（2498），詠業等股則收漲1～3%。

航運族群作日漲多，相關權值股今日在平盤之上小漲表現，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）上漲0.4～1.8%，航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）則兩樣情，華航上漲0.5%作收，長榮航則小跌0.3%收場。

生技醫療族群則有寶齡富錦（1760）強勢亮燈漲停，晶宇（4131）上漲8%緊追在後，北極星藥業-KY（6550），美時（1795），喬山（1736）收漲5～6%，和康生（1783），ABC-KY（6598），亞諾法（4133）等股，終場上漲1～3%。