通膨指標勁揚 新興亞股全面走低

上周資金，僅南韓淨流入1.8億美元，其餘市場都失血，流出前三新興亞股為印度、台灣、菲律賓，金額各為16.7億美元、8.9億美元及2.3億美元。

美國商務部上周發布8月個人消費支出（PCE）及通膨指標，雙雙高於預期，顯示通膨比前一個月加速，市場擔憂經濟下行風險增溫揮之不去，上周全球股市持續下殺，新興亞洲經濟體除了印度較有支撐（周跌1.15%），其餘新興亞股全面走低，其中菲律賓跌幅最重，單周下跌8.28%，南韓、台灣、越南單周跌幅都在5%左右。

台股加權指數上周收在13424.58點，周跌幅4.91%，中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美國核心PCE指數4.9%，較前一期4.7%升溫，顯示企業銷售與消費力道不減，通膨壓力依舊，預示11月Fed會議升息3碼機率提高。

張圭慧說明，在升息循環中，美元表現相對強勢，台美利差擴張，短期台幣匯率走弱，在全球通膨位居高檔下，建議投資人關注可望受惠於升息利差的銀行類股，與政策支持題材類股，惟台股短期以箱形整理為主，操作須謹慎布局，以長線投資方式，穩健管理曝險部位。

上周越股持續震盪，胡志明指數收在1,132.11點，周跌5.91%，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股投資人以散戶為大宗，擔憂升息導致資金緊收，觀望氛圍濃。惟越南統計總局上周公布兩個經濟數據，GDP比去年同期增長13.67%，符合先前預期第3季爆發成長的假設；9月消費和服務零售總額493.1兆越盾，達近兩年新高，總體經濟持續繳出亮眼成績，投資人可觀察越指流動指標，關注市場信心是否回升。