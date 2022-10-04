10/4【早晨財經速解讀】雷曼危機再起 瑞信能撐過本輪危機?0056配息2.1塊 殖利率8%賺到股息賠價差?長榮快變元老成分股

金融時報報導，市場盛傳國際知名投資銀行瑞士信貸（Credit Suisse）面臨財務危機。儘管瑞信強調財務穩健、流動性充足，但昨天股價一度重挫逾百分之九，繼續改寫歷史新低。

瑞信的信用違約交換（ＣＤＳ）利差上周五竄高，銀行高層忙著打電話，向大客戶、交易方和投資人保證銀行的流動性和資金無虞，以緩和市場對瑞信財務的擔憂。ＣＤＳ是規避信用風險的衍生性商品合約，ＣＤＳ利差竄高，代表市場惡化，瑞信恐難透過發行新股籌資，以支付重組計畫所需款項，且集團融資成本可能大增。

瑞信三日股債價格同步暴跌，反映出市場對其財務狀況的擔憂加深，也令許多人聯想到二○○八年的雷曼兄弟破產，擔心點燃全球金融危機，但Sri-Kumar全球策略公司總裁斯里庫瑪表示，瑞信的財務狀況令人擔憂，但這並不代表市場正朝向「雷曼時刻」邁進，「這有可能是，也可能不會是雷曼時刻。」

瑞信面臨財務危機消息造成市場恐慌，國內也引發關注。金管會證期局昨天表示，瑞信目前在台設有台北證券分公司，僅經營證券經紀業務及兼營期貨經紀業務，客戶均為法人，且以國內外機構投資人為主。此外，截至八月底投信基金投資瑞信有價證券共五檔，金額約六點○八億元，占基金規模僅百分之○點八七，占整體投信基金規模僅百分之○點○一，影響有限。

中央社則報導，瑞信澄清外傳集團出現流動性問題全然非屬事實，集團有強大資本，且財務穩健、流動性充足，與同行相比都處優勢。

不過，市場上對瑞銀ＣＤＳ飆高議論紛紛，網路論壇更點出瑞銀股價已從去年二月的十四點九瑞郎，上月暴跌百分之廿五，昨天盤中一度跌至三點五五瑞郎，甚至臆測瑞信可能是下一家破產的金融機構，擔憂二○○八年銀行系統性風險重演。八月上任的瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）上周五向全公司發出備忘錄，試圖安撫員工對瑞信資金和流動性的疑慮。他說，在十月廿七日宣布新策略計畫前，將定期向員工發送最新消息。

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