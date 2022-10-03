耐吉庫存增加 外資看對台廠影響

耐吉上周公布財報，高盛證券指出，耐吉財報對大中華廠商影響有利有弊，但庫存上揚與需求不確定仍是隱憂。至於相關台廠的投資評等，摩根大通與大和證券同步看好聚陽（1477）及儒鴻（1476），對豐泰（9910）則看法不一。

摩根大通指出，耐吉的庫存年增率達44%，整體來說不利台灣的紡織與鞋類ODM廠。紡織與鞋類ODM廠的能見度將縮短，由於總體經濟的不確定性升高，客戶不願意下較久的訂單，更傾向下急單。不過，美元兌新台幣強勢，對這些廠商則是利多。

摩根大通認為，紡織與鞋類ODM廠在今年第4季到明年上半年將經歷下滑周期，對產業要精選個股。聚陽獲優於大盤的投資評等，主要受惠於在GU這品牌的市占率提升；儒鴻同樣是優於大盤；但豐泰85%以上的營收來自於耐吉，因此評等仍維持劣於大盤。

大和則是最看好儒鴻（買進）及聚陽（優於大盤），因為最能受惠於市場中長期的整合；再來是豐泰（優於大盤），因為作為耐吉供應商的地位最穩固；最後則是百和（9938）（持有）。