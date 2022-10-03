對台股看法轉趨保守？勞動基金已撥款百億元進場布局

台股持續走跌，勞動基金運用局副局長劉麗茹今（3）日表示，勞動基金已分別在9月8日及29日各撥款50億元、共百億元相對報酬型資金，進場布局台股。她表示，勞動基金對於台灣產業龍頭個股，長期績優看法不變，惟也會適時檢視，以獲取長期穩健報酬。

近來國內外金融情勢動盪，勞動基金運用局對於後勢看法，明顯轉趨保守。劉麗茹坦言，後勢「很不看好」，勞動基金布局要「慢一點、緩一點」，包括國內外市場。

她表示，全球通膨高漲，各國升息情勢預估會持續影響到明年，疫情衝擊供應鏈，企業去化庫存，經濟成長趨緩已是明顯現象，因此整體金融市場進入休息或盤整，以消化這些利空因素。風險資產需要資金活絡，在升息環境下，會有一段非常辛苦的時期，國內外金融市場、包括台股都是如此，勞動基金運用局也會藉此時機，審視投資標的，調整布局，以期未來當市場回升時能獲得較佳的報酬。

台股9月持續走跌，她也表示，勞動基金運用局分別在9月8日及29日各撥款50億元、共百億元相對報酬型資金給五家投信業者。

她表示，相對報酬是盯住指數，與絕對報酬型操作不同，因此較不受台股上下波動影響。勞動基金運用局一直都在市場，只是因應市場行情，採用不同工具、不同策略進行投資。

勞動基金目前手上已決標、可撥款額度仍有220億元，包括相對報酬100億元，絕對報酬120億元。

此外，勞動基金運用局日前已公告新、舊勞退基金700億元國內投資絕對報酬型委託經營計畫，預計年底才會決標。勞動基金運用局強調，此項委外是例行性投資規畫、為正常的資金運用，並非外界所稱「護盤」。