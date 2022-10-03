0056配息第一階段公告 金額創歷史新高

元大高股息(0056)今(3)日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」，即將完成連續12年配息，並挑戰連續12年填息紀錄。

元大投信公告0056第一階段收益分配評價結果，以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為新台幣2.1元，之後將於10月17日公布實際配發金額，10月18日為除息前最後買進日，10月19日進行除息交易，11月22日發放配息。

元大投信說明，截至9月30日的收益分配評價日，0056所追蹤之臺灣高股息指數含息與未含息的報酬率差異為7.1個百分點，這次0056每受益權單位數預估配發2.1元，若以收益分配評價日淨值計算，配息率8.1%，兩數值未有大幅差異。

元大投信說，0056的股息發放，是基於公開說明書所載之收益分配範圍內，將股利所得與已實現資本利得按比例分配，實際配發金額會經簽證會計師最後覆核簽證確認，並進行第二階段公告，若會計師未調整該基金可分配收益金額，且在外受益權單位數未有明顯變動，則實際配息金額將與預估配息金額相同。

0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，至2021年完成年年填息紀錄。

2021年收益分配公告前夕，0056受益人數48.1萬人、規模921億；而至今年9月30日，0056受益人數76.3萬人、規模1,443億，成長力道反映過去一年台股高股息ETF的蓬勃發展，成立時間最久、最具指標意義。

著眼於0056穩定的長期配息與填息表現，近期投資人把握台股震盪「價低息更高」的進場機會，大舉逢低買進0056。根據集保結算所資料，0056今年以來受益人數成長逾20萬，並自6月2日起，連續85個交易日淨申購，均顯示0056是台股高股息ETF投資首選，本次配息也未讓長期股東失望，預估配息金額繼2019年後再創新高，持續為逾76萬受益人創造現金股息收入。

元大投信指出，0056是台灣成立最久的台股高股息ETF，選股邏輯簡單，從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，以兼顧市值流動性並追求高股息投資成果。同時，長期投資須關注公司治理、社會責任等議題風險，包括，元大投信已正式採用晨星永續投資評級進行基金評級，並揭露於官網供投資人查詢，其中，0056為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金，在控管議題風險上獲得指標機構肯定。

元大投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，代表超配資本利得，可能使長期績效落後追蹤指數；也要注意ETF公布高配息率後，市場大幅搶進可能使得在外流通受益權單位數大幅增加，造成股息稀釋，此情形相對容易發生在成立時間短、規模小的ETF之上。