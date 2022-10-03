台積電第3季法說會13日登場 市場關注這些議題

台股今（3）日收盤下跌逾百點，台積電（2330）遭外資連八日賣超6萬1,091張，終場收在今日低點價位417元，下跌5元，創2年多來新低。台積電第三季法說會將於13日登場，採線上會議形式，屆時市場關注通膨影響半導體庫存調整、漲價、明年展望、資本支出是否下調等議題。

晶圓代工產能利用率為近期市場關注焦點，外資摩根大通（小摩）先前報告指出，台積電面臨聯發科（2454）、超微、高通、輝達等四大先進製程客戶砍單，破天荒關閉四台極紫外光（EUV）機台以減少產出，月產能將銳減1.5萬片，明年獲利恐衰退8%，是三年來首度面臨獲利下滑。

美光（Micron）已於上週宣布減產DRAM與NAND Flash，為首家正式下調產能利用率的記憶體大廠，鎧俠（Kioxia）自本月起減少NAND Flash產能利用率達30%，市場憂心半導體市況。

投資人原先預期蘋果iPhone14登場，將為台積電本季營收注入活水，台積電股價也一度止跌回升，再度挑戰500元關卡；不料手機市場買氣不如預期，甚至傳出台積電漲價遭蘋果拒絕，台積電股價從近期高點495元下滑，今日觸及最低價位為416.5元，在買盤支撐下，終場收在417元。

籌碼方面，外資連九日賣超台積電6萬1,171張，今日賣超張數大幅減少至80張，投信連二日賣超1,266張，自營商終結連六日買超轉為賣超129張。

儘管股價頻頻破底，卻仍持續吸引散戶進場。根據統計，持有台積電小於一張的股東有85萬6,726人，較上週85萬2,033人增加4,000多人，總計股東人數達141萬7,505人，再創股東數新高。

基本面方面，台積電明年調漲晶圓代工報價傳遭最大客戶蘋果拒絕，另一主力客戶輝達有意跟進，並未澆熄台積電堅持漲價的決心。多家IC設計業者證實，上周末接獲台積電通知，2023年1月1日起產出的晶圓全面調漲， 其中，8吋漲6%，12吋漲3%至5%。