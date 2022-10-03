台股下跌124.1點 三大法人賣超102.21億元
美股四大指數上周五收跌破底，台股今（3）日開低，盤中一度向上拉升至平盤之上，但隨後出現賣壓，終場收在13,300.48點，下跌124.1點，成交量1,677.71億元；三大法人賣超102.21億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超93.73億元，投信買超12.41億元，自營商賣超（合計）20.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.05億元，自營商（避險）賣超18.84億元。
多家IC設計業者證實，上周末接獲台積電（2330）通知，2023年1月1日起產出的晶圓全面調漲，但台積電仍持續破底，收417元，跌幅1.18%，聯電（2303）收35.35元，跌幅1.12%。由於第三季台美股債市崩跌，市場粗估9月底整體壽險業淨值恐已下探8000億元的七年低點，金融股普遍下跌，國泰金（2882）、富邦金（2881）下跌約2%。今電信股出現重挫，中華電（2412）跌逾2%，遠傳（4904）大跌4%，大盤收在13,300.48點，跌幅0.92%。
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