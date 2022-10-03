祭出「外資限空令」導致加速倒貨？ 金管會：台股還有內資

金管會上周五祭出「外資限空令」兩措施打擊空方救市，但今台股早盤日仍跌逾140點，市場擔憂恐加速外資撤離？金管會主委黃天牧今早表示，近年外資走得相當多，但台股還有內資，目前交易量還有2000多億元，外資終究會重視台股基本面。

黃天牧今列席立院財委會，今天是「外資限空令」措施第一天，但台股早盤仍跌140點，立委關注新措施是否將加重外資撤離、導致量縮？黃天牧表示，目前兩措施對於做空成本提升，可以延緩股價波動，近年外資走得相當多，「外資這幾年來已經在離開台灣市場，匯出居多」，但台股還有內資，目前還有2000多億交易量，國內資金還是有相當多能量支持市場，台股有基本面，外資終究會重視台股基本面。

金管會目前還未祭出最重的「限空令」平盤下禁放空，是否代表金管會認為負面變數還沒結束？黃天牧說，因為變化還在過程中，因此審慎盤點可以用的措施，但在必要時才推出、不會隨便動用，現在美國升息還沒有終止跡象，俄烏戰爭也是變數。

黃天牧會前受訪也表示，今天是新措施上路第一天，還是會觀察價、量，台股有基本面，但外在環境的確有影響，上周五公布新措施，主要是告訴投資人，政府最關心股市穩定，希望投資人對台股有信心。