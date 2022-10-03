美股跌不停 台股早盤跌逾百點、台積電跌3.5元

台股上周在各項國際利空衝擊下，指數一路破底，表現相當弱勢。上周五（30日）美股道瓊指數重挫500點、台指期夜盤也大跌88點，不過金管會祭出限空令今起生效，市場預期今日短線行情將承壓探底，但之後短線跌深、籌碼沈澱、政策偏多等三大利多逐漸發酵，本周盤勢將呈先蹲後跳格局。

2022-10-03 08:22