美股跌不停 台股早盤跌逾百點、台積電跌3.5元
台股今(3)日開盤下跌65.32點，開盤指數13,359.26點，早盤跌逾100點，一度來到13,275.37點；台積電（2330）開盤下跌3.5元，開盤價418.5元。
群益投顧說，大盤指數上周留150點下影線嘗試止跌，但近日反彈並不連貫，沿3日均線而下的慣性未變。觀察指數三日不破低或站穩3日線逾三日之前，逢連續急跌反彈，可小量搶短因應。
上周五(9/30)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌500.1點、跌幅1.71%，那斯達克指數下跌1.51%，標準500指數下跌1.51%，費半指數下跌1.73%。
富邦期貨表示，美國商務部上周五 (9/30) 公布剔除食品與能源價格的8月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增4.9%，高於市場預期的4.7%，為今年4月以來最大升幅，核心PCE意外加速升溫，加劇通膨擔憂，加上聯準會副主席布蘭納德上周五表態支持繼續升息降通膨，並認為必須避免過早降息，且蘋果遭美銀調評股價後續挫，Nike亦發布獲利預警，道瓊終場大跌逾500點，收盤創2020年11月以來新低。
三大法人周集中市場合計賣超44.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超58.8億元，投信買超17.4億元，自營商(自行買賣)買超3.2億元，自營商(避險)賣超6.3億元。
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